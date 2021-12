Petrecerea lui Cătălin Botezatu, oprită de Poliţie. Ce amendă a primit patronul clubului

Designerul Cătălin Botezatu a împlinit 55 de ani şi a organizat o petrecere într-un club din Capitală. Chiar dacă iniţial a declarat că nu vrea să organizeze nimic, până la urmă s-a răzgândit şi a petrecut alături de prieteni.

Petrecerea lui Cătălin Botezatu, oprită de Poliţie

Însă oamenii legii au oprit distracţia și au acordat mai multe amenzi. Potrivit Viva.ro, nu a fost vorba despre o sesizare la 112, ci pur și simplu de un control. Poliția a intrat în local la ora 21:15, deși muzica era oprită de la ora 21:00.

Aceștia au menționat că în interior se aflau 15 persoane. Patronul a fost sancționat cu amenda în valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea programului de funcționare și încă 10.000 de lei pentru că locația funcționa în regim de club.

Angela Similea, mesaj de ziua lui Cătălin Botezatu

„Cu una dintre ținutele pe care mi le-ai creat tu pentru Mamaia, eu am câștigat cu „Să mor de dragoste rănită”, sufletul tuturor românilor, declarând-o melodia secolului. Am dat mâna atunci , eu am fost mereu impresionată de talentul tău și nu numai, pentru că mulți au talent, dar nu știu cum să-l folosească.

Tu ai fost orientat de mic, ai știut să folosești darurile cerești, Dumnezeu ți-a fost alături, e adevărat că ai plătit cu sănătatea ta, dar omul care lucrează cu credință și cu dăruire nu poate să nu plătească într-un fel, și, pentru că nu vorbesc din cărți, știu câtă jertă se face pentru a-ți duce profesia la înălțimile pe care tu simți că o poți duce.

Eu îți doresc pentru ziua ta, un singur lucru care să facă media tuturor celorlate daruri” a declarat cu emoție Angela Similea.

„Eu eram mic și o idolatrizam datorită vocii și a ținutelor. Nu am cuvinte să spun. În timp am avut șansa și onoarea sa fac videoclipuri. Am făcut rochiile acestei dive pentru mine era ceva dumnezeiesc și așa va rămâne”, a declarat impresionat Botezatu, la Teo Show.