S-a aflat numele celui mai bun influencer din România

În fiecare an, internauții își aleg un idol, pe care îl admiră și pentru care votează la unul dintre cele mai prestigioase concursuri din România.

Cine a devenit cel mai bun influencer

Adelina Pestrițu, Cristina Ich au fost alese, acum ceva timp, de către publicul din România și au purtat titlul de cel mai bun influencer. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și Răsturnare de situație la Disney! Compania nu va mai fi cum a fost până acum

În 2021, Marilu Dobrescu s-a bucurat de aprecierea internauților și a fost desemnată cel mai bun influencer. Locul II a fost obținut de Maria Zvinca și locul III îi aparține Alinei Ceușan.

Marilu Dobrescu este un model internațional, care a colaborat cu Michael Kors, Armani, Liu Jo, Salvatore Ferragamo.

Câștigătoarea a plâns în hohote

Tânăra a creat și primul serial despre mistere și criminali în serie din YouTube-ul românesc. „True Crime România” a adunat mii de vizualizări.

Citește și Florin Piersic, mesaj cutremurător pentru admiratorii artistului: „Îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie”

„Mulțumesc si mă inclin in fata tuturor celor care m-au votat si nu numai, este o reala onoare sa fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat! Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ului meu, ‘Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă’. Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie ca am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, rad, plâng si trăiesc alături de mine, de parca nici nu ne desparte un ecran. Voi ați votat, premiul e al nostru!”, a scris Marinelu Dobrescu.

Citește și Prințul William s-a iubit cu o vedetă mondială. Ce l-a oprit să se căsătorească cu o interpretă din SUA