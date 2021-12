Răzvan Simion vorbește, pentru prima dată, despre cuceririle sale amoroase „Mi-a fost foarte greu”

Răzvan Simion a avut mai multe cuceriri. Prezentatorul s-a întâlnit numai cu femei frumoase și s-a bucurat de atenția celebrităților.

Ce spune Răzvan Simion despre fostele sale

Răzvan Simion și Lidia Buble au avut o relație serioasă, care a durat cinci ani. Cei doi s-au despărțit în iunie 2020. Vezi mai multe poze AICI.

„Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical”, a anunțat prezentatorul.

Citește și S-a aflat numele celui mai bun influencer din România

Bărbatul a mai avut o relație de lungă durată. Acesta a fost căsătorit, însă, mariajul nu a rezistat mai mult decât 15 ani. Soția i-a născut o fiică și un fiu.

Prezentatorul a fost invitat, recent, la podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit deschis despre relațiile sale.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu și înapoi tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care eu le-am avut și pe care le-am produs. Fără suma experiențelor, eu nu puteam să ajung omul care sunt astăzi. E foarte important să le privești ca pe o lecție pe care ți-o transmite Universul. Mi-a fost foarte greu… aia cu ce o să zică lumea. Eu am dreptul să fiu fericit”, a afirmat Răzvan Simion.

Daliana Răducanu, o nouă cucerire

Vedeta a recunoscut că se află într-o perioadă „nesperat de bună sentimental”. Bărbatul trăiește o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de maturitatea și puritatea sentimentelor. Se pare că Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele Dalianei Răducan.

„Pe plan sentimental asta urmează, să cresc. Cresc împreună cu iubita mea cu care sunt acum și ne ținem unul pe altul. Suntem foarte conectați. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe”, a conchis Răzvan Simion.

Citește și Răsturnare de situație la Disney! Compania nu va mai fi cum a fost până acum

Chiar dacă nu este o prezență constantă pe micile ecrane, noua iubită a matinalului nu este deloc străină de televiziune. Daliana a făcut parte din echipa ‘Visuri la cheie’, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. Femeia are de câțiva ani propria afacere: un studiou cochet de arhitectura, situat pe strada Paris din București.

Citește și Florin Piersic, mesaj cutremurător pentru admiratorii artistului: „Îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie”