Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete de la Pro TV. Dacă are probleme cu femeile în „Las Fierbinţi”, Bobiţă se „răzbună” în viaţa reală

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai faimoși și apreciați actori din showbizul românesc. Vedeta se filmează în mai multe proiecte și este așteptat cu showuri în diferite părți ale țării.

Mihai și Cătălina Bobonete se cunosc din adolescență

Actorul nu este obișnuit să vorbească mult despre viața personală. Acesta are o familie frumoasă și unită, care îl așteaptă acasă după filmări. Însă, foarte pușini știu cum arată soția vedetei.

Mihai Bobonete este cunoscut publicului larg după rolul lui Bobiță, cârciumarul satului din „Las fierbinți”. Mii de români urmăresc prestația vedetei și râd în hohote alături de personajul acestuia.

Comediantul este fericit și în viața personală. Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălina. Cei doi sunt împreună din 2003. Cuplu crește doi copii.

„Acum, după 25 de ani de când te-am cunoscut, pot spune clar că ești unica și singura mea dragoste adevărată! Te iubesc! La mulți ani! Cadoul mai pe seară când termin cu munca asta”, a fost mesajul lui Mihai Bobonete.

Cum a reușit s-o cucerească

Artistul povestește că a fost nevoit să lupte pentru fericirea personală. Se pare că jumătatea lui Bobonete nu a fost atât de ușot de cucerit. Cei doi s-au cunoscut în adolescență.

„La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la „Mihai Viteazul’. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună”, a povestit Mihai Bobonete, citat de viva.

Mihai Bobonete are o agendă aglomerată. Actorul este implicat în mai multe proiecte și nu reușește să petreacă mult timp acasă. Cu toate că muncește mult, comediantul nu își neglijează atribuțiile de părinte.

„Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro. Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată”, a precizat Bobonete pentru libertatea.

Secretele căsniciei fericite

Artistul recunoaște că e destul de greu să-și găsească un echilibru între lucru și casă. Acesta trebuie să fie un exemplu demn pentru familia sa. Mai multe poze vezi în galeria foto de AICI.

„Multă lume crede că am noroc, fac ce-mi place și iau și bani pentru asta. Lumea nu știe că filmăm pentru serial 10 luni /an, 10 ore/zi, și că în rest fac spectacole, pregătesc subiecte, muncesc”, a conchis Mihai Bobonete.