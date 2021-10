Bon Jovi și Bryan Adams, vaccinați anti-COVID, și-au anulat concertele, după ce au fost depistați cu SARS-COV-2

Jon Bon Jovi și Bryan Adams au fost descoperiți cu COVID-19 și astfel, și-au anulat concertele programate pentru următoarele săptămâni. Bon Jovi și-a amânat concertul din Miami în ultima clipă, când spectatorii se adunaseră deja, informează Variety.

Deși era vaccinat, Bon Jovi s-a și testat. Astfel, staff-ul său a oferit vestea nefericită pentru fani cu puțin timp înainte de startul show-ului.

Bon Jovi și Bryan Adam, vaccinați anti-COVID, au fost testați înainte de concerte

Și în cazul lui Bryan Adams s-a întâmplat la fel. A fost vaccinat anti-COVID-19, s-a testat, iar în urma rezultatului, a trebuit să facă pasul înapoi, înainte de a ajunge la Cleveland, pentru ceremonia planificată.

Bryan Adams trebuia să cânte sâmbătă seara alături de Christina Aguilera, Mickey Guyton şi H.E.R., la gala Rock and Roll Hall of Fame, în semn de omagiu adus Tinei Turner, inclusă în 2021 în acest for.

La cele două evenimente, artiștii și spectatorii au trebuit să prezinte un test negativ, indiferent dacă erau sau nu vaccinați anti-COVID-19.

Atât Bon Jovi, cât și Bryan Adams sunt asimptomatici. Ei au intrat în izolare, pentru a opri răspândirea virusului.

În România, persoanele vaccinate, care pot transmite la rândul lor virusul, sunt exceptate de la testare.