Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…"

Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…”

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 09:16
Sursa foto: Instagram/ MasterChef Romania
Sursa foto: Instagram/ MasterChef Romania
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Glume între colegi
  3. O nouă iubire?
  4. Despre noul sezon MasterChef
  5. Relația cu colegii, în noul sezon
  6. Dorințe de toamnă

Cătălin Scărlătescu a fost ținta glumelor lui Bontea și Dumitrescu, pe platourile de filmare. Cei doi au râs de colegul lor, după despărțirea de Doina Teodoru.

Ce s-a întâmplat

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au fost discreți în ceea ce privește despărțirea lor. Au fost semne, însă ei nu au confirmat în mod oficial.

Cu toate acestea, glumele colegilor de platou au dat de înțeles că zvonurile sunt adevărate. Cei doi nu mai sunt împreună.

Glume între colegi

În timpul preselecțiilor MasterChef, Cătălin Scărlătescu a fost mult mai sociabil decât în mod normal. Colegii au remarcat acest lucru și nu s-au abținut de la comentarii și răsete.

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus Sorin Bontea. „Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit Florin Dumitrescu.

O nouă iubire?

Cătălin Scărlătescu și-ar fi găsit o nouă iubită, conform Cancan. Aceasta ar fi o domnișoară blondă, pe nume Elena. Tânăra are 27 de ani, este originară din Focșani și are o carieră în arhitectură.

Bucătarul a început să le-o prezinte pe Elena apropiaților, o duce în aceleași locuri unde se plimba cu fosta logodnică, merge cu ea la evenimentele la care este invitat, ba chiar și la filmări.

Despre noul sezon MasterChef

Scărlătescu mărturisește că iubește ceea ce face la MasterChef și ar vrea ca show-ul să continue cât mai mult.

„În primul și în primul rând am fost foarte nerăbdător să-l facem. Să știți că dintre toți, eu sunt acela care vin ca nebunul la muncă. Adică aș vrea să facem și sezoanele 11, și 12, și 13, și 14, să le terminăm o dată pe toate”, a spus bucătarul, conform Click.

„Mi-aș dori să devin un bătrân, gârbovit, să mă ducă ăștia cu căruciorul de bătrâni, de la azil, direct aici la filmări. Îmi place de mor”, a adăugat.

Despre concurenți, acesta spune că de fiecare dată sunt „mai interesanți, mai frumoși, mai stabili gastronomic”.

Relația cu colegii, în noul sezon

„Să știți că nu există viață fără umor între noi. Atâta timp cât avem ceva de făcut împreună.  Acum, în sezonul acesta intervin relațiile gastronomice, facem de mâncare și noi cu echipele. Și de fiecare dată când noi concurăm unul împotriva celuilalt e cu umor. Așa e scris. De când am început până după ce s-a dat verdictul care a câștigat, ne scoatem ochii unul altuia tare”, a spus Scărlătescu.

„Cel mai aproape de vârstă e Bontea,  că-i cu un an mai mare. Dumitrescu e foarte, foarte, foarte tânăr. De suflet, depinde. Când mă uit într-o parte, e unul, când mă uit în partea cealaltă e altul. Mi-ar fi foarte greu să spun că nu țin, de fapt, la niciunul. Când e să-i bat, îi bat pe unde pot, că și ei fac la fel”, a adăugat.

Întrebat dacă are vreo dependență, bucătarul a răspuns: „De frumos. Am alergie la proști. Nu pot să stau înnebunesc și nu-mi plac manelele. În rest, cu clătitele, câteodată, când trebuie, le gust, dar altfel nu mănânc”.

Dorințe de toamnă

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că această toamnă își dorește „niște cifre frumoase”, în ceea ce privește emisiunea.

„De ce nu? Să știți că toată lumea  care a muncit la proiectul ăsta, inclusiv producătorii au spus că,  față de sezonul 9, este mult mai interesant. Am reușit să coagulăm, noi cu ei și ei cu noi,  pentru că la început  a fost puțin mai greu pentru că nu-i cunoșteam nici noi pe ei, nici ei pe noi, și până când am reușit să ne aducem aminte de  frumosul și spectaculosul  show, Master Show ăsta care învață lumea să facă plating, ăsta care învață lumea să ceară altceva la piață, până când ne-am adus noi aminte de treaba asta, ne-a luat ceva”, a spus acesta.

