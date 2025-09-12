Cătălin Bordea a avut un dialog foarte interesant cu Teo Trandafir, în care au discutat amândoi despre greutățile vieții, terapie și cum luptă cu propriile anxietăți. Au vorbit în stilul caracteristic, cu mult umor și autoironie. Comediantul a amintit de „ghinioanele” pe care le-a avut, a spus că încă merge la psiholog și și-a amintit și de „babele” cu care discută când își vizitează bunica și care sunt „caterincă”.

Ce a spus Bordea despre relații

„Nu sunt selectiv, cred în reciprocitate. (râde) Ce eu nu-ți fac ție, nu-mi fă nici tu mie. (Teo: Sau invers – ce-ți fac eu ție, fă-mi și tu mie!). Dacă tu vrei un obsedat care să-ți frece timpul și nervii și ție-ți place, la rândul tău, să-i freci timpul și nervii, deja nu mai e o problemă acolo, deja se potrivesc ăia foarte bine, înțelegi? Adică deja e Ceaușescu cu Elena, sunt ”până când moartea vă va despărți””, a spus Cătălin Bordea, în cu Teo Trandafir.

Când Teo a remarcat faptul că e „complicat”, Bordea i-a răspuns: „Și?”.

Acesta a mai susținut că în relații tindem să „supraanalizăm” orice și să ne facem tot felul de scenarii, care ne provoacă anxietate și îngrijorări inutile. Și adevărul e că „o să ți-o iei de 2- 3 – 5 – 6 – 7 ori”. Teo l-a completat apoi că „te înveți” până la urmă.

Ce a spus Bordea despre terapie

Comediantul a mai spus că face terapie o dată la două săptămâni deoarece câteodată simte nevoia să se descarce, să vorbească fără să fie întrerupt sau judecat.

„Asta cu terapia, de un an de zile, începem prin a vorbi așa, la liber, adică nu mai vin cu demoni, cu întuneric, umbre, strămoși… O oră chill, mai zic de una, de alta, întreb dacă am reacționat în regulă aici, aici”, a continuat Bordea.

El a mai susținut că a avut „trei ghinioane” într-un timp foarte scurt: fosta soție , apoi „mă sună bunică-mea că și-a crestat capul, a căzut în baie, că era să moară și moare și maică-mea, dar într-un interval de trei luni și știu că conduceam de la sală acasă și eram ”mă, dar ce ai cu mine?”.

Apoi și-a dat seama că, de fapt, nimic din n-aveau legătură cu el, că e recunoscător că trăiește: „Dar o luam atât de tare spre mine – ”ce fac eu greșit?” – și-mi făceam mustrări de conștiință”.

Cătălin Bordea a mai povestit că a avut un stres și legat de : „Mi-e frică să pățesc ceva și să n-am cum să mă ajut. Am renunțat la chestia asta și mi-am zis să nu mai stau încrâncenat, că așa pierdeam lucruri, făceam accidente… Mi-am zis că ”știi ce? sunt bine, nu sunt, aia e!””.

Ce a spus Bordea despre prietenia cu „babele”

Comediantul a mai afirmat, în același podcast, că nu prea a „primit hate” deoarece „îmi văd de treaba mea” și e autentic.

„Mai zice managerul: ”când te duci la bunică-ta și bei cu babele alea, nu-ți mai pune story-uri când te îmbeți, că se vede”. ”Păi, dacă beau, cum să nu se vadă? Ce vrei?”. Și ”de ce-ți pui story?”. ”Că-mi place baba asta și s-o cunoască lumea, că-i caterincă!””, s-a mai amuzat Cătălin Bordea, în dialogul cu Teo Trandafir.