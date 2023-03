Botoșăneanul cu o poveste tulburătoare este „noua senzație de pe TikTok”. Tânărul face bani pentru a-și cumpăra capre

Prin postarea de filmulețe scurte pe TikTok, Nadin Gherman și-a început „cariera” ca un simplu cioban, prezentând activitățile sale zilnice și viața modestă. Popularitatea sa a crescut rapid pe platformă datorită modestiei și simplității sale, câștigând un număr impresionant de admiratori și fiind urmărit de peste 400.000 de oameni în prezent.

Viața lui Nadin ascunde o poveste tulburătoare

Tânărul a reușit să spargă recordurile TikTok-ului cu peste 66.000 de oameni care l-au urmărit în timp real, adunând și câștiguri semnificative prin donațiile internauților.

Dar dincolo de succesul său pe rețelele de socializare, viața lui Nadin ascunde o poveste tulburătoare. S-a născut la Botoșani și a trăit o copilărie dificilă, abandonat de tatăl său într-un orfelinat, iar viața în familie a fost un calvar pentru el și frații săi.

Astăzi, la 19 ani, Nadin trăiește într-un sătuc izolat din județul Constanța, împărțindu-și timpul între păstoritul a peste 100 de capre și familia sa numeroasă. Cu toate acestea, este apreciat și iubit de comunitatea locală, care îl laudă pentru sinceritatea și simplitatea sa, scrie

TikTokerul visează la o fermă

Din banii câștigați din TikTok, Nadin își cumpără mai multe capre și visează să aibă propria sa bucățică de pământ pentru a-și crește animalele.

„Da, în județul Botoșani. Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești. Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani.

Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat.

Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu”, povestește Aurora, mama lui Nadin, citată de