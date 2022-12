Brad William Henke, actorul din „Orange is the new black”, a murit la 56 de ani

Actorul Brad William Henke a murit la vârsta de 56 de ani. El s-ar fi stins în somn, pe 29 noiembrie.

Cauza morții este neclară momentan

Actorul a jucat rolul lui Desi Piscatella în serialul „Orange is the new black”. De asemenea, a mai apărut în serialul „Justified and lost”, dar și în mai multe filme, între care „Pacific Rim” și „World Trade Center”.

Înainte să apară pe ecrane, actorul a jucat fotbal american la Universitatea din Arizona, a fost recrutat de New York Giants și tranzacționat la Denver Broncos.

Brad William Henke s-a născut pe 10 aprilie 1966, în Columbus, Nebraska, și a crescut în Littleton, Colorado. El a mai avut roluri episodice în „CSI”, „Crossing Jordan”, „Judging Amy” și „Dexter”.