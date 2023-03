Brigitte Pastramă, dezvăluiri uluitoare despre Ilie Năstase, la 5 ani de la divorț: „Asta a fost cea mai mare greșeală”

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au fost împreună 8 ani, dar povestea lor nu s-a terminat cu un final fericit. După 3 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să se căsătorească, însă, în 2018 au anunțat că divorțează.

Brigitte Pastramă: „Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu”

Despărțirea dintre cei doi nu a luat în surprindere pe nimeni, întrucât Brigitte și Ilie Năstase s-au certat destul de des în trecut. Nu de mult, bruneta a făcut vorbit despre acea perioadă care nu îi aduce bucurie pe chip.

Brigitte Pastramă regretă timpul pe care l-a petrecut alături de Ilie Năstase, dar cel mai mult regretă că l-a neglijat foarte mult pe fiul său, Robi, care a ajuns să consume substanțe interzise.

De altfel, vedeta a explicat și faptul că la vremea aceea era ocupată să îl supravegheze pe Ilie Năstase, întrucât acesta a fost atras întotdeauna de femeile frumoase și implicat în mai multe relații, potrivit .

„Acum am ajuns să nu mă mai intereseze părerea altora și este mult mai bine. Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu și să am grijă de familia mea, de fiica mea, Sara, să aibă un viitor bun în viață, să fie înconjurată de oameni buni lângă ea, să nu o ia pe drumuri greșite, cum ar fi să consume alcool, droguri sau cine mai știe ce. Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi”, a spus Brigitte.

În prezent, bruneta regretă ce a făcut pentru fiul ei, Robi. Neglijându-l, aceasta a avut mari probleme cu el.

„Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el. Când eram măritată cu Ilie, eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul. De exemplu, atunci când eram măritată cu Ilie, țin minte că am plecat două săptămâni cu el în Cuba de teamă să nu plece cu o altă femeie pentru că Ilie era foarte curvar. Chiar dacă noi eram căsătoriți el mai umbla și cu alte femei. Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi, însă regret că nu i-am arătat lui Ilie calea cea dreaptă în viață”, a mai spus ea.