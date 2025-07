Brigitte Pastramă, terifiată de războiul din Orientul Mijlociu: „M-am închis în casă”. Românca a revenit din Dubai

a revenit din Dubai, din cauza condițiilor de război din Orientul Mijlociu. Românca a ales să lucreze în România la noua colecție haute-couture, pe care se pregătește să o lanseze în toamna acestui an.

Soția lui Florin Pastramă a fost în Dubai pentru a finaliza Level 2 la Dubai Fashion Institute și odată cu finalizarea examenului, a plecat de urgență în România.

Brigitte Pastramă, cu sufletul la gură în Dubai: „Nu putea dormi nopțile”

Femeia a povestit prin ce a trecut cât timp a stat în Dubai, dar și motivul pentru care i-a fost atât de teamă. Se pare că bruneta locuiește la o distanță mică de două baze NATO, iar faptul că acestea ar putea fi atacate, a speriat-o teribil.

„Acolo este și mie mi-a fost foarte frică! Am vrut să plec mai de mult, dar am mai stat ca să termin examenul. Pur și simplu, mă închideam în casă de frică! Nu puteam dormi nopțile, eram speriată! În Dubai sunt două baze NATO, una era chiar la 30 de kilometri de casa mea, iar alta la 130 de kilometri, în Abu Dhabi. Mi-a fost teamă tot timpul că o să atace una dintre cele două baze NATO.

Plus că au anulat zborurile spre România. Sora mea a reușit să ia un avion pe 28 iunie, iar eu am rezervat un zbor pe 5 iulie”, a spus , conform

De asemenea, Brigitte a oferit declarații și despre timpul pe care îl va petrece în România, dar și în ce stadiu se află colecția pe care o pregătește.

„Voi sta în țară până când se termină războiul acolo. Rămân aici, voi lucra la noua colecție de haute- couture pe care vreau să o lansez la Dubai, în toamnă, aici în țară, în pace și liniște. Eu, în Dubai, mi-am comandat 100 kilograme de materiale din Egipt, Indonezia. Ele sunt foarte grele și scumpe. Doar modelul pentru o singură rochie cântărește 10 kilograme. Am adus patru valize cu materiale aici, pentru că am de terminat colecția. Am plătit în plus pentru fiecare valiză aproximativ 400 dirhami.

Deocamdată, sunt gata două rochii haute-couture și am început să lucrez și la o rochie de mireasă, în care intră nu mai puțin de 15 metri de crinolină, comandată din Liban. Mi-am comandat deja aici în țară o mașină de cusut, pentru că eu îmi lucrez singură modelele, le cos manual. Va trebui însă să caut și o persoană specializată pe haute couture care să mă ajute aici în țară, sper să o găsesc”, a adăugat Brigitte.

Brigitte a primit numeroase oferte de la designeri

Fosta soție a lui Ilie Năstase a primit multe oferte să se alăture mai multor designeri celebri din Dubai.

„Am primit numeroase oferte de internship pentru designeri foarte mari. Le-a plăcut de mine că sunt muncitoare, m-au lăudat, am fost foarte apreciată peste tot. Când am terminat ESMOD, chiar directorul de acolo m-a felicitat!

Dar, eu consider că sunt încă la început. Vreau să prezint colecția mea de haute- couture mai întâi la Dubai, apoi în Qatar și România. Eu nu mai am însă 20 de ani ca să fac internship, plus că am investit foarte mulți bani în aceste școli. Numai pentru specializarea în corsete am plătit 7.500 de dolari. Vreau ca atunci când voi lansa prima mea colecție haute-couture să încep să culeg roadele și să-mi scot acești bani investiți în școli, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a concluzionat Brigitte Pastramă.