Soția lui Bruce Willis, Emma Heming Willis, a decis să mute actorul, în vârstă de 70 de ani, din casa familiei într-o locuință medicală special adaptată nevoilor sale. Această schimbare vine după ce boala actorului, demență frontotemporală, a avansat și îi afectează grav capacitatea de comunicare și de luare a deciziilor, fiind esențial ca el să beneficieze de îngrijire permanentă și monitorizare constantă.

Ce face familia ca să îi fie aproape

Actorul locuiește acum într-o casă separată, alături de o echipă de îngrijire permanentă. Emma Heming Willis a explicat că fiicele lor, în vârstă de 11 și 13 ani, îl vizitează regulat, menținând astfel legătura familială. Decizia de mutare a fost dificilă, însă Emma a precizat că este în interesul copiilor.

„Mutarea lui Bruce din casa familiei a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-am luat până acum. Dar am știut, înainte de orice, că Bruce și-ar fi dorit asta pentru fiicele noastre. Și-ar fi dorit ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui.”, a spus ea într-un interviu, potrivit .

Cum răspunde familia la criticile publice

După ce mutarea lui Bruce a fost făcută publică, Emma Heming a postat un videoclip pe Instagram pe 30 august, explicând motivele deciziei și răspunzând criticilor online: „Prea des, îngrijitorii sunt judecați rapid și pe nedrept de cei care nu au trăit această experiență sau nu au fost în prima linie. A împărtăși deschis poate invita opinii, dar, mai important, creează conexiune și validare pentru cei care chiar trec zilnic prin realitățile îngrijirii unei persoane bolnave.”

Emma subliniază că mulți dintre cei care critică deciziile de îngrijire „nu au experiența necesară pentru a-și susține punctul de vedere”, ceea ce face ca opiniile lor să fie irelevante în contextul realităților bolii. În plus, Emma Heming va lansa pe 9 spetembrie cartea „Călătoria neașteptată: Găsind putere, speranță și pe tine însăți pe drumul îngrijirii”, bazată pe experiențele sale ca îngrijitoare și pe sfaturile specialiștilor, cu scopul de a sprijini și de a-i valida pe cei care trec prin situații similare.

Ce este demența frontotemporală și cum afectează viața și cariera lui Bruce Willis

Diagnosticul lui a fost confirmat în 2023, după ce anterior, în 2022, familia anunțase că actorul suferă de o tulburare de limbaj care îi afectează comunicarea și că se va retrage din actorie. Demența frontotemporală (FTD) este o boală degenerativă a creierului, mai rar întâlnită, care afectează comportamentul, limbajul și capacitatea de luare a deciziilor. În cazul lui Willis, deși sănătatea fizică este în continuare bună, abilitățile sale de comunicare sunt aproape complet pierdute, iar lipsa recunoașterii riscurilor îl face vulnerabil dacă ar fi lăsat singur.

Această boală a determinat retragerea lui Bruce din actorie, deși cariera sa include roluri renumite în filme de acțiune, precum seria „Die Hard” (1988-2013). Retragerea îi permite familiei să se concentreze pe nevoile sale medicale și să ofere o îngrijire adecvată pe măsură ce boala progresează.

Cum evoluează demența frontotemporală și ce îngrijire necesită

FTD afectează în principal lobii frontali și temporali ai creierului, zone responsabile pentru controlul comportamentului, emoțiilor și limbajului. Spre deosebire de alte forme de , cum ar fi Alzheimer, debutul FTD apare de obicei la persoane mai tinere, între 40 și 65 de ani, și are o progresie rapidă.

Pe măsură ce boala avansează, persoanele afectate pot manifesta schimbări majore de personalitate, pierderea capacității de a comunica coerent și dificultăți în a evalua riscurile sau consecințele propriilor acțiuni. Din acest motiv, pacienții ajung să aibă nevoie de supraveghere permanentă și de un mediu sigur, adaptat nevoilor lor.

În cazul lui Bruce Willis, mutarea într-o unitate specializată îi asigură nu doar monitorizare medicală continuă, ci și acces la terapii menite să îi mențină funcțiile cognitive și mobilitatea cât mai mult timp. Astfel de centre oferă îngrijire multidisciplinară, implicând neurologi, terapeuți ocupaționali, psihologi, și asistenți medicali instruiți special pentru lucrul cu pacienții cu demență severă.