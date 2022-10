BTS lasă muzica până în 2025: membrii trupei au fost luați în armată

Trupă BTS intră într-o pauză forțată, anunță publicația The Guardian referindu-se la cei șapte artiști care vor efectua serviciul militar obligatoriu în lor.

Este posibil ca trupa să se reunească de-abia în 2025 iar Jin va fi recrutat chiar la sfârșitul lunii acesteia, anunță publicația.

BTS este o trupă sud-coreeană formată din șapte membri care a debutat, în 2013, cu piesa No More Dream din primul lor single, 2 Cool 4 Skool. În palmaresul trupei se numără premii precum New Artist of the Year la Melon Music Awards, Golden Disc Awards șsau Seoul Music Awards.

Armata sud-coreeană nu e impresionată de muzica pop pentru a le amâna stagiul militar

„Membrii grupului BTS sunt ocupaţi acum cu realizarea planurilor lor privind efectuarea stagiului militar. Unul dintre membrii grupului, Jin, va începe în curând acest proces, imediat după ce programul său legat de lansarea unui single în calitate de artist solo se va încheia la sfârşitul lunii octombrie. El va urma apoi procedura de recrutare stabilită de Guvernul Coreei de Sud. Ceilalţi membri ai trupei îşi vor efectua stagiile militare în funcţie de propriile planuri”, a transmis Bighit Music.

Decizia artiștilor de la BTS de a satisface stagiul militar contribuie la evitarea unei situaţii controversate cu care se confrunta guvernul de la Seul: stagiul este obligatoriu pentru toţi bărbaţii sud-coreeni cu vârste sub 30 de ani cu anumite excepții referitoare la sportivi sau artiști de top însă cei de la BTS nu au fost incluși în criteriile armatei pentru derogare.