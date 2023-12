Cabral, anunț neașteptat pe rețelele de socializare: „Andreea, frumușico, tot mi se pare că n-are cum... dar are!”

, Andreea Ibacka, sunt căsătoriți din 2011 și au doi copii, Namiko și Tiago. Recent, au sărbătorit 15 ani de relație, întorcându-se pe platourile din Buftea, locul în care s-au cunoscut.

Un sărut ce a dat naștere la o poveste de dragoste de 15 ani

Întâmplarea a făcut ca în ziua aniversării lor de cuplu, cei doi să se afle în locul care i-a adus împreună. Prezentatorul carismatic a împărtășit o poveste emoționantă pe rețelele de socializare, dezvăluind fanilor săi că el și frumoasa sa soție s-au întors pe platoul de filmare unde primul lor sărut a avut loc.

„Acum fix 15 ani ajungeam în Buftiwood la concluzia că ar fi interesant să ne sărutăm. Cu foc. Au trecut 15 ani și ne-am întors azi în Buftea să filmăm ceva, din pură întâmplare, după fix 15 ani. Andreea, frumușico, tot mi se pare că n-are cum… dar are! Poate nu recunoașteți casa din spatele nostru… e Casa State din Inimă de Țigan. #băinene, câte amintiri…”, a scris Cabral pe rețelele de socializare, alături de o fotografie în care apare împreună cu soția sa.

Andreea și Cabral nu mai dorm în același pat de ceva vreme

Recent, că ea și Cabral nu mai dorm în același pat de ceva vreme. Odată cu venirea pe lume a copiilor lor, viața de părinți i-a determinat să își petreacă nopțile în camere separate, fiecare ocupându-se de unul dintre cei mici. Cu toate acestea, Andreea a dezvăluit că și-ar dori să reamenajeze casa pentru a le oferi copiilor propriul lor spațiu, astfel încât ea și soțul să poată dormi din nou împreună, potrivit .

„Pozele acestea sunt făcute acasă, în camera mea preferată. I-aș spune camera lui Namiko Ibacka, fiindcă așa ne-a fost vorba. Cu mobilă făcută pe comandă, în culori pastel și cu accente copilărești. Dar cum ea și-a exprimat opțiunea să doarmă cu soțul (al meu, nu al ei) „până la 20 de ani”… impropriu spus că e camera lui Namiko. Apoi a venit la noi Tiago Ibacka, cu tot cu viză de flotant, și am mai adăugat în decor această căsuță din copac, dar fără copac (momentan loc de joacă). Să doarmă amândoi aici pentru câțiva ani, ne-am zis. Dar nici așa nu s-a putut, fiindcă piciul e încă fanul meu numărul unu și se trezește noaptea pentru lăptic (cam des). Cert e că de vreo câțiva ani la noi acasă nu se mai știe a cui e camera sau cine e coleg de cameră cu cine. De fapt, nici nu ne trezim de fiecare dată în formula sau încăperea în care am adormit. Optimistă, totuși, eu mă pregătesc pentru mai multă disciplină în acest sens. Așa că tocmai am mai comandat o saltea de pat pentru mansarda căsuței și acum lucrez cu toată familia pentru aceste permutări. Planul ar fi cam așa:

– Namiko la etaj, în camera ei, acum a lor (wannabe);

– Tiago în patul de jos, în camera lor;

– Eu înapoi în matrimonial, după ani;

– Soțul de-a stânga mea (când e închis la festival, știți ce zic).

Și, totuși, tare îmi e că cele „n” luate câte „k” variante vor ieși altfel decât în visurile mele și până la urmă ajung chiar eu aici sus la cucurigu. Și atunci mă bate un gând să anulez comanda de saltea. Voi ce ziceți, dragi părinți, socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg în situația dată?”, a scris Andreea Ibacka, pe pagina sa de Facebook.