Cabral Ibacka, adevărul despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Treaba e foarte simplă ...”

Show-ul a ajuns la final. După trei luni petrecute în jungla din Dominicană, după numeroase probe teribile, Anisia Gafton a fost încoronată drept „Regina junglei”.

În nota umoristică tipică, Cabral Ibacka a vorbit despre provocările apărute în desfășurarea filmărilor emisiunii, declarându-se coechipierul concurenților, potrivit .

Cabral, despre relația pe care o are cu Adela Popescu

Întrebat despre cum reușește să nu fie părtinitor în acest show, Cabral Ibacka a spus: „Ori de toți, ori de niciunul! Treaba e foarte simplă, respect efortul oricărui om, am făcut sport de performanță și atunci când un om în orice fel de domeniu face performanță, luptă pentru a ajunge undeva, cred că trebuie respectat și trebuie apreciat. Deci cumva n-am cum să țin cu nimeni, decât cu toți”.

Primul sezon al emisiunii a fost prezentat de Cabral Ibacka, împreună cu . În noul sezon, tot Cabral a ocupat rolul de prezentator, însă, de data aceasta, acompaniat de Adela Popescu.

„Mihail este un partener foarte bun, reușește să atingă niște zone de-ale comediei și de-ale parteneriatului în prezentare foarte mișto, însă în același timp și Adela are o experiență foarte mare, e foarte bună pe treaba ei.

Mai mult decât atât, sunt prieten și cu ea la fel cum sunt și cu Mihail. Și cumva trece de zona de colegi și intră în zona de prietenie atunci când facem emisiuni împreună”, a spus Cabral Ibacka pentru sursa citată.

Spre deosebire de vedetele antamate să se lupte pentru titlul show-ului, Cabral a putut petrece timp alături de familie. Atât el cât și partenera Adela Popescu, pe care entertainerul o percepe ca fiind mai mult decât o simplă colegă.

„Când am fost acolo, am avut familiile cu noi, adică , la fel Radu și restul familiei Vâlcan au fost alături de noi. Vorbim zilnic că suntem în aceeași casă. Dar desigur noi am plecat înainte și spre casă am plecat pe etape, prima oară a plecat familia”, a mai declarat prezentatorul.