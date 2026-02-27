Dorian Popa a reacționat după ce a aflat că a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, exprimându-și regretul profund pentru fapta comisă. Artistul a ales să transmită un mesaj de asumare, considerând decizia instanței ca fiind o lecție necesară.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la îndreptare. Toți cei care aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a declarat Dorian Popa.

Dorian Popa a reacționat la sentința definitivă de la Curtea de Apel

Potrivit , Dorian Popa a primit hotărârea finală în dosarul penal deschis în urmă cu mai bine de doi ani, după ce magistrații au respins apelul formulat de procurori. Deși acuzarea a solicitat o pedeapsă mai aspră, instanța a menținut decizia de opt luni de închisoare cu suspendare. Această sentință pune punct unui proces lung, în care s-a analizat responsabilitatea artistului în momentul în care a fost depistat sub influența substanțelor psihoactive.

Judecătorii au evaluat toate probele din dosar și au concluzionat că măsura stabilită inițial este potrivită, oferindu-i artistului posibilitatea de a rămâne în libertate sub supraveghere strictă. Decizia Curții de Apel București este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Obligațiile impuse de magistrați în perioada de supraveghere

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a stabilit un set de reguli pe care artistul este obligat să le respecte. Acesta trebuie să se prezinte periodic la serviciul de probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă și să primească vizitele consilierului responsabil. De asemenea, el are obligația de a notifica autoritățile pentru orice deplasare care depășește cinci zile.

De asemenea, Curtea de Apel a cerut ca Dorian să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, care se va desfășura pe raza comunei Domnești. Pe lângă activitatea fizică, artistul trebuie să participe la programe de reintegrare socială menite să prevină recidiva în comportamentele de acest tip. Orice încălcare a acestor măsuri sau comiterea unei noi infracțiuni va duce la revocarea automată a suspendării.

Motivul pentru care Dorian Popa a ajuns la condamnare

Condamnarea a vine în urma unui control de rutină din toamna anului 2023, când artistul a fost oprit de poliție în apropierea reședinței sale din Domnești. În urma testării cu aparatul , rezultatul a indicat prezența canabisului în organism, fapt confirmat ulterior și prin analizele de sânge de la Institutul de Medicină Legală. Dosarul penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive a durat timp de doi ani, finalizându-se acum. Artistul a ieșit de nenumărate ori în fața audienței sale și a recunoscut că a greșit, încurajându-i pe tineri să nu facă la fel ca el.