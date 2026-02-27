B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”

Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 16:29
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Foto: Captura video YT
Cuprins
  1. Dorian Popa a reacționat la sentința definitivă de la Curtea de Apel
  2. Obligațiile  impuse de magistrați în perioada de supraveghere
  3. Motivul pentru care Dorian Popa a ajuns la condamnare

Dorian Popa a reacționat  după ce a aflat că a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, exprimându-și regretul profund pentru fapta comisă. Artistul a ales să transmită un mesaj de asumare, considerând decizia instanței ca fiind o lecție necesară. 

Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la îndreptare. Toți cei care aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a declarat Dorian Popa.

Dorian Popa a reacționat la sentința definitivă de la Curtea de Apel

Potrivit click, Dorian Popa a primit hotărârea finală în dosarul penal deschis în urmă cu mai bine de doi ani, după ce magistrații au respins apelul formulat de procurori. Deși acuzarea a solicitat o pedeapsă mai aspră, instanța a menținut decizia de opt luni de închisoare cu suspendare. Această sentință pune punct unui proces lung, în care s-a analizat responsabilitatea artistului în momentul în care a fost depistat sub influența substanțelor psihoactive.

Judecătorii au evaluat toate probele din dosar și au concluzionat că măsura stabilită inițial este potrivită, oferindu-i artistului posibilitatea de a rămâne în libertate sub supraveghere strictă. Decizia Curții de Apel București este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Obligațiile  impuse de magistrați în perioada de supraveghere

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a stabilit un set de reguli pe care artistul este obligat să le respecte. Acesta trebuie să se prezinte periodic la serviciul de probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă și să primească vizitele consilierului responsabil. De asemenea, el are obligația de a notifica autoritățile pentru orice deplasare care depășește cinci zile.

De asemenea, Curtea de Apel a cerut ca Dorian să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, care se va desfășura pe raza comunei Domnești. Pe lângă activitatea fizică, artistul trebuie să participe la programe de reintegrare socială menite să prevină recidiva în comportamentele de acest tip. Orice încălcare a acestor măsuri sau comiterea unei noi infracțiuni va duce la revocarea automată a suspendării.

Motivul pentru care Dorian Popa a ajuns la condamnare

Condamnarea a vine în urma unui control de rutină din toamna anului 2023, când artistul a fost oprit de poliție în apropierea reședinței sale din Domnești. În urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a indicat prezența canabisului în organism, fapt confirmat ulterior și prin analizele de sânge de la Institutul de Medicină Legală. Dosarul penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive a durat timp de doi ani, finalizându-se acum. Artistul a ieșit de nenumărate ori  în fața audienței sale și a recunoscut că a greșit, încurajându-i pe tineri să nu facă la fel ca el.

Tags:
Citește și...
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Monden
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Monden
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Monden
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Monden
Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Monden
Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Monden
Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Monden
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Monden
Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Monden
Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
Ultima oră
16:59 - Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
16:52 - Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
16:35 - Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
16:31 - Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
16:28 - Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
16:21 - Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
16:01 - Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
16:00 - Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
15:54 - Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc
15:51 - Instanța a decis: Câți bani are de plătit Horațiu Potra, liderul mercenarilor