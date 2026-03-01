Anca Țurcașiu și Călin Șerban, iubitul ei, au rămas blocați în Thailanda după ce din Orientul Mijlociu a dus la anularea multor zboruri.

Vacanță prelungită pentru Anca Țurcașiu în Thailanda

Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt de mai bine de două luni în vacanță în Thailanda. Ei urmau să revină în România, prin Doha, pe 3 martie, numai că toate zborurile până pe 7 martie au fost anulate.

„Situația e foarte gravă. Noi trebuie să plecăm pe 3 martie prin Doha, unde e război, și nu știm, habar nu avem ce urmează să se întâmple. Țineți-ne pumnii să ajungem cu bine acasă. Vă pupăm”, a susținut Anca Țurcașiu, pe Instagram.

Anca Țurcașiu își face griji pentru prietenii ei din Israel

Artista a revenit apoi cu detalii, arătându-se îngrijorată mai mult pentru prietenii ei din Israel.

„Am primit multe mesaje. Suntem foarte îngrijorați pentru cei aflați în zonele de conflict. Am mulți prieteni în Israel care se află în adăposturi subterane de câteva ore bune. E îngrozitor ce se întâmplă. La noi, singura problemă este incertitudinea plecării, dar, Doamne ajută, sperăm să aflăm cât de curând ce se va întâmpla.

Ceea ce pot să spun este că până pe 7 martie nu zboară nimic spre Doha, vom vedea. O să vă țin la curent. Dumnezeu să fie cu cei aflați în această zonă cumplită, să le fie aproape și să îi salveze de la rău. Doamne ajută, vă pup!”, a mai susținut Anca Țurcașiu.