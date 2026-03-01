B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)

Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 17:59
Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)
Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban. Sursa foto: Captură video - Anca Țurcașiu / Instagram

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, iubitul ei, au rămas blocați în Thailanda după ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la anularea multor zboruri.

Vacanță prelungită pentru Anca Țurcașiu în Thailanda

Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt de mai bine de două luni în vacanță în Thailanda. Ei urmau să revină în România, prin Doha, pe 3 martie, numai că toate zborurile până pe 7 martie au fost anulate.

„Situația e foarte gravă. Noi trebuie să plecăm pe 3 martie prin Doha, unde e război, și nu știm, habar nu avem ce urmează să se întâmple. Țineți-ne pumnii să ajungem cu bine acasă. Vă pupăm”, a susținut Anca Țurcașiu, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Anca Turcasiu (@ancaturcasiu)

Anca Țurcașiu își face griji pentru prietenii ei din Israel

Artista a revenit apoi cu detalii, arătându-se îngrijorată mai mult pentru prietenii ei din Israel.

„Am primit multe mesaje. Suntem foarte îngrijorați pentru cei aflați în zonele de conflict. Am mulți prieteni în Israel care se află în adăposturi subterane de câteva ore bune. E îngrozitor ce se întâmplă. La noi, singura problemă este incertitudinea plecării, dar, Doamne ajută, sperăm să aflăm cât de curând ce se va întâmpla.

Ceea ce pot să spun este că până pe 7 martie nu zboară nimic spre Doha, vom vedea. O să vă țin la curent. Dumnezeu să fie cu cei aflați în această zonă cumplită, să le fie aproape și să îi salveze de la rău. Doamne ajută, vă pup!”, a mai susținut Anca Țurcașiu.

Tags:
Citește și...
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Monden
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Monden
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Monden
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Monden
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)
Monden
Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Monden
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Monden
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Monden
Ce a făcut Dani Oțil după ce a găsit câteva sute de lei pe jos: „Să caut proprietarul sau să-mi iau ceva frumos?”
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Monden
Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Ultima oră
20:42 - Băsescu: „A fost o zi cu destule surprize”. Analiza fostului președinte privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Ce riscuri există (VIDEO)
20:12 - Netanyahu: „Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica” / Trump anunță că 48 de lideri iranieni au fost uciși: „Totul e înaintea programului” (VIDEO)
19:34 - Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
19:08 - Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
18:39 - „Dictatorul vânător de dictatori”. Comentariul lui CTP după uciderea lui Khamenei în operațiunea SUA-Israel
18:18 - Pentagonul a anunțat câți soldați americani au fost uciși în operațiunea contra Iranului
17:25 - Ministrul Transporturilor: „În 2025, am deschis un total de 146 km de autostradă și drum expres”. Câți km vor fi dați în circulație anul acesta (VIDEO)
17:04 - Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
16:44 - Un oficial german avertizează: Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii după uciderea lui Khamenei
16:14 - Nicușor Dan: România este în afara oricărui pericol. Românii aflați în Orientul Mijlociu să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile autorităților locale