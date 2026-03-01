B1 Inregistrari!
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă"

Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 17:04
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă"
Georgiana Lobonț. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Georgiana Lobonț: Stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj
  2. Georgiana Lobonț: Vezi pe cer drone și rachete

Interpreta de muzică de petrecere Georgiana Lobonț trece prin momente grele după ce soțul și copiii ei au rămas blocați în Dubai, din cauza conflictului reaprins din Orientul Mijlociu.

Georgiana Lobonț: Stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj

Artista a reușit să plece în Germania, unde a avut un concert, dar familia ei nu a mai apucat, deoarece zborurile au fost anulate.

„Din păcate, copiii și soțul sunt blocați momentan în Dubai. S-au anulat toate zborurile. Eu am plecat spre Germania aseară, la eveniment, iar ei aveau zbor spre casă, dar s-a anulat. Sunt în siguranță la hotel, dar eu stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj. Mulțumesc pentru grijă, să ne ajute Dumnezeu”, a susținut artista, pe Instagram.

Georgiana Lobonț: Vezi pe cer drone și rachete

Duminică dimineață, ea a transmis că hotelul unde sunt cazați soțul și copiii săi e în siguranță. Totuși, nu e deloc confortabil să vezi pe cer drone și rachete.

„Nu a fost atacat niciun hotel. Situația e sub control, iar oamenii nu sunt panicați. Sperăm să se deschidă aeroportul și să poată ajunge cu toții bine acasă cât mai repede. Sigur că este o presiune, pentru că nu e bine să vezi pe cer drone și rachete, dar totul momentan este sub control. Sunt frântă. N-am dormit… de griji, de treabă. Aseară am cântat în Hamburg, iar de la eveniment am venit direct la aeroport. Momentan lucrurile sunt sub control, iar ei toți sunt bine”, a mai susținut Georgiana Lobonț.

