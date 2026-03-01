Interpreta de muzică de petrecere Georgiana Lobonț trece prin momente grele după ce soțul și copiii ei au rămas blocați în Dubai, din cauza conflictului reaprins din Orientul Mijlociu.
Artista a reușit să plece în Germania, unde a avut un concert, dar familia ei nu a mai apucat, deoarece zborurile au fost anulate.
„Din păcate, copiii și soțul sunt blocați momentan în Dubai. S-au anulat toate zborurile. Eu am plecat spre Germania aseară, la eveniment, iar ei aveau zbor spre casă, dar s-a anulat. Sunt în siguranță la hotel, dar eu stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj. Mulțumesc pentru grijă, să ne ajute Dumnezeu”, a susținut artista, pe Instagram.
Duminică dimineață, ea a transmis că hotelul unde sunt cazați soțul și copiii săi e în siguranță. Totuși, nu e deloc confortabil să vezi pe cer drone și rachete.
„Nu a fost atacat niciun hotel. Situația e sub control, iar oamenii nu sunt panicați. Sperăm să se deschidă aeroportul și să poată ajunge cu toții bine acasă cât mai repede. Sigur că este o presiune, pentru că nu e bine să vezi pe cer drone și rachete, dar totul momentan este sub control. Sunt frântă. N-am dormit… de griji, de treabă. Aseară am cântat în Hamburg, iar de la eveniment am venit direct la aeroport. Momentan lucrurile sunt sub control, iar ei toți sunt bine”, a mai susținut Georgiana Lobonț.