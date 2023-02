Care este lucrul pe care Ramona Olaru îl urăște cel mai mult la oameni: „Ce se întâmplă cu voi?”. Ce a povestit asistenta TV pe rețelele de socializare

Ramona Olaru este una dintre cele mai iubite apariții din showbiz. În fiecare zi, asistenta de la Neatza poate fi văzută pe micul ecran și, de-a lungul timpului, aceasta și-a creat o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește diferite gânduri cu cei care o urmăresc.

Însă, de curând, aceasta a vorbit despre ce anume urăște la oameni.

Ramona Olaru, despre ce detestă cel mai mult la oameni

Ramona Olaru a spus lucrurilor pe nume. Deranjată, cel mai probabil, de o persoană care nu a respectat ora la care ar fi trebuit să se întâlnească, Ramona Olaru a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre ceea ce urăște la oameni.

În urmă cu puțin timp, pentru că se afla în trafic și era destul de aglomerat, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre la oameni.

„Eu urăsc foarte mult oamenii care nu respectă o promisiune sau care nu sunt punctuali. Dacă am stabilit o chestie, o întâlnire, ceva, la o anumită oră, de ce naiba nu ești la ora respectivă acolo, sau de ce nu faci lucrul respectiv la ora pe care am stabilit-o. Ce draci ai pe tine? Ce se întâmplă cu voi oameni? Asta este calitatea mea.. o descopăr că este o calitate destul de rară în ultimul timp și mă bucur atât de mult că o am, dar nu am cu cine să o pun în practică. Sunt foarte mulți oameni care nu au un cuvânt la locul lui.”, a spus Ramona Olaru pe rețelele de socializare, potrivit .

Ramona Olaru consideră că punctualitatea de care ea dă dovadă este o calitate pe care foarte puține persoane o mai au.

Cuvinte jignitoare la adresa asistentei TV

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru a primit un mesaj care a lăsat-o fară cuvinte. Asistenta TV a povestit că unul dintre urmăritori i-a adresat cuvinte jignitoare.

„Vreau să vă povestesc ceva amuzant. Duminică mi-a trimis cineva un mesaj, , un tip. Mi-a scris: Să te duci în… cu zăpada ta cu tot. Adică el mă înjura pe mine că eu am anunțat vremea, că ninge.

Nu înțeleg de ce să urăști un fenomen al naturii atât de mult, cât de trist să fii tu cu tine, încât să faci treaba asta. Am primit de multe ori mesaje, la modul serios, dacă pot face ceva să nu mai plouă. Poftim? Bucurați-vă de fiecare zi așa cum vine ea!”, a mărturisit Ramona Olaru, pe pagina personală de Instagram.