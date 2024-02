Care este ritualul de îngrijire al lui Carmen Tănase: „Rezultatele se văd foarte repede”

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000. Actrița are o carieră impresionantă pe scena artistică din România.

Recent, actrița, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit ce ritual de îngrijire a tenului are și ce produse folosește pentru a se întreține, relatează Gândul.ro.



Ritualul de îngrijire al lui Carmen Tănase

Deși are o agendă foarte încărcată, Carmen Tănase nu își neglijează aspectul fizic. Invitată la podcastul realizat de Adina Alberts, Carmen Tănase a explicat ce ritual de îngrijire a feței are. Artista a mărturisit că folosește produse coreene, potrivit sursei citate.

„Produsele cosmetice pe care le folosesc nu au fost testate pe animale”

„Am o gamă de creme coreene excepționale. Le cumpăr de pe site-ul lor. Produsele cosmetice pe care eu le folosesc nu au fost testate pe animale. Cutiile produselor sunt din pai de orez, majoritatea. Deci ei au grijă de toate detaliile astea…se gândesc și la mediu înconjurător mult.

Cremele sunt foarte bune, rezultatele se văd foarte repede. Acasă am totul plin, sertarele sunt pline cu aceste produse. Îmi fac toată rutina cu acele creme pentru că este nevoie de la o anumită vârstă trebuie să faci asta. În tinerețe nu am făcut așa ceva pentru că nici nu erau atâtea, acum sunt atentă. Folosesc și măști tip șervețel, sunt foarte bune, sunt îmbibate cu creme. Stau cu ele pe față până se usucă. Îmi fac bine la ten. Plus că mai am și cremă de noapte, iar atunci când sunt obosită și nu am timp să îmi mai fac rutina aceasta îmi pun rapid o mască de față și o las toată noaptea”, a detaliat Carmen Tănase, potrivit .