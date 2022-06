Care este secretul relaţiei lui Jorge cu soţia cu zece ani mai mare: „Faptul că noi ne descoperim unul pe celălalt în fiecare zi, e un lucru extraordinar în viaţa noastră”

Între cântăreţul Jorge și soția lui este o diferență de 10 ani și chiar și așa, acest lucru nici nu se resimte în căsnicia lor.

În familia acestora este mare sărbătoare anul acesta, deoarece amândoi schimbă prefixul: el împlineşte 40 de ani, iar soția lui 50 de ani. Cei doi au făcut declarații unul despre celălalt, și despre iubirea care și-o poartă reciproc.

Ce a declarat cuplul despre relația lor

În luna aprilie, în cadrul emisiunii „La Măruţă”, de la PRO TV că anul 2022, e anul celebrărilor în familia lui. „Anul acesta este magic pentru noi. E anul celebrărilor, dacă aş putea spune. Ne-am făcut planuri pentru nişte vacanţe speciale, pentru că eu fac 40 de ani, soţia mea face 50, Ilinca face 20, Karina face 14, iar David a făcut 5. Dar a venit războiul, unde să te mai duci acum?”.

Soția lui Jorge a declarat că „Toată iubirea asta care ne leagă de atâta timp şi faptul că noi ne descoperim unul pe celălalt în fiecare zi, e un lucru extraordinar în viaţa noastră şi ne creează o armonie şi o iubire din ce în ce mai mare în fiecare zi… E chiar mai mult decât în prima zi, e un mix, de chimie, de partea spirituală, de partea fizică, de mental, de partea emoţională. La noi toate lucrurile astea sunt în echilibru. Şi asta mă face să îl iubesc din ce în ce mai mult în fiecare zi!”.

Cum se înțeleg cei doi soți

„Noi de-a lungul anilor am vorbit şi am crescut împreună. Aşa ne-am cunoscut şi aşa am evoluat. Chestia asta ne-a ţinut foarte aproape, modul nostru de a ne ridica unul pe celălalt. La Ramona îmi place încrederea şi puterea ei. E o femeie pe care o descopăr din ce în ce mai mult, e o femeie care mă ajută pe mine, ca bărbat, să fiu un om mai bun. Modul în care ea se raportează la relaţia noastră şi la mine mă face să o iubesc din ce în ce mai mult!”, a mărturisit Jorge într-un interviu

În primele luni de relație, cuplul nu dădea nici o şansă relației. „Relaţia noastră a fost una de business la început. Nici nu se punea problema de a fi împreună, dar să ne mai şi căsătorim. Uite că am ajuns unde nimeni nu credea că vom ajunge, cu mai multă iubire, respect şi recunoştinţă că ne-am întâlnit şi . Cred că iubirea necondiţionată şi respectul stau la baza unei relaţii solide”, a mai adăugat Jorge.