Carla’s Dreams are mai multe talente. Supraputerea solistului l-a șocat pe Dani Oțil!

Solistul trupei Carla’s Dreams știe ce înseamnă distracție la maxim. Cu toate că își ascundea identitatea sub mască, ieșirile interpretului sunt cele mai remarcabile.

Cum se distrează vedetele

Dani Oțil a povestit, recent, cu ce s-a ales petrecerea de ziua lui. Prezentatorul s-a distrat cu Carla’s Dreams și a rămas șocat de supraputerea moldoveanului.

”Ziua am ținut-o în club. Bubuială, gagici, eram singur… Mă și gândeam că dacă mă afișez cu ăsta e mai ceva decât cu Alex Velea. Era mister, sar alea pe noi. Și ăsta a zis: ‘Bei aici, ca bărbații!’. Și am băut între tomberon și duba lor de concert. Am comandat mâncare…Dar nu ne-am îmbătat, ne-am pilit”, a remarcat Dani Oțil, în cadrul unui podcast.

Dani Oțil, șocat de Carla’s Dreams

După ce au băut între dubă și lada de gunoi, solistul a pus pariu dacă în România se fac „flotări în sticlă”. Misteriosul artist i-a demonstrat lui Dani Oțil forța pe care o are. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Și atunci a zis: Voi în România faceți flotări în sticlă? Deci cu ambele mâini pe sticla de wiskey a început să facă flotări. E foarte puternic. Mă sperie omul ala. Ori e omul foarte puternic, ori e băutura!”, a mai spus Dani Oțil.

Prezentatorului nu i-a venit să creadă cât de rezistent este solistul trupei Carla’s Dreams. Se pare că interpretul din Republica Moldova are mai multe talente.