Carmen Brumă dezvăluie ce a făcut cu primii bani câștigați: „Asta a fost prima mea extravaganță”

și-a început cariera strălucitoare în lumea modeling-ului după ce a câștigat un concurs de Miss organizat de un ziar, numit „Ziua Magazine”. Acesta a fost un moment important după Revoluție, iar premiul pentru câștigătoare consta în suma de 5.000 de lei, o sumă semnificativă la vremea respectivă.

Carmen a dezvăluit că a ales să se întoarcă acasă cu taxiul, o adevărată extravaganță pentru ea pe atunci. Cu o doză de nostalgie și umor, a mărturisit că, la acea vreme, nu avea cum să anunțe familia prin telefon mobil că se întoarce cu taxiul, așa că a fost o adevărată aroganță să facă acest pas.

„Era după Revoluție și am câștigat un concurs făcut de un ziar. Ziua Magazine, țin minte! Făceau un concurs de Miss și era premiu de 5.000 de lei sau 500 de lei pe vremea respectivă. Erau bani! Raportat la banii mei de buzunar, erau o avere! M-am dus la acest concurs de Miss și l-am câștigat. Mi-au dat banii și eram în culmea gloriei! Ce am zis: “Mă duc acasă cu taxiul!”. Asta a fost prima mea extravaganță! Nu mersesem niciodată, nu ne permiteam să mergem cu taxiul! M-am dus acasă cu taxiul! Păcat că nu puteam să spun, nu aveam mobil să zic: “Mamă, tată, coborâți! Vin acasă cu taxiul!”. Atunci, da (n.r. era o aroganță mersul cu taxiul)! Mi s-a părut WOW! Cu primii bani am mers cu taxiul”, a declarat Carmen Brumă pentru sursa citată.

„Sigur că aș mai participa dacă aș da timpul înapoi”

a subliniat faptul că, deși acum concursurile de frumusețe au ajuns la cu totul alt nivel, dacă ar avea ocazia să se întoarcă în timp, ar alege să participe din nou la competiția de Miss pe care a câștigat-o.

Succesul ei în competiție a reprezentat începutul unei călătorii în lumea modei și al frumuseții, iar Carmen a recunoscut că primii bani i-au permis să-și cumpere câteva haine, semnificative pentru ea în acel moment.

„Nu se compară! Acum concursurile de frumusețe au ajuns la cu totul alt nivel. Sigur că aș mai participa dacă aș da timpul înapoi! L-am câștigat, da! Aș face fix la fel! Mi-a mai rămas ceva și mi-am luat ceva de îmbrăcat”, a mai spus Carmen Brumă.

Carmen Brumă se bucură de o comunitate loială de femei care o admiră pentru determinarea sa în a promova un stil de viață sănătos și pentru că își împărtășește experiența personală în obținerea și menținerea siluetei perfecte. Aceasta reprezintă o sursă de inspirație pentru mulți, atât prin exemplele sale din viața reală, cât și prin sfaturile și programul său de antrenament pe care îl împărtășește cu pasiune cu comunitatea sa.