Carmen Brumă, reacție furibundă după ce a primit o amendă pentru parcare, deși plătise prin SMS: „Doamne, sunt un car de nervi!”

Carmen Brumă, revoltată după ce a fost amendată

„Salut! Sunt un car de nervi și vreau să vă povestesc și vouă ce mi s-a întâmplat. Aveam o întâlnire și mă duc și parchez mașina în parcarea de la Nerva Traian, parcare din aia unde plătești prin SMS, dar poți să plătești, înțeleg, și fizic.

Parchez frumos mașina, dau SMS la 7458, scriu acolo: „o oră și numărul mașinii”, primesc de la ei confirmare prin SMS că a fost rezervată parcarea pentru o oră și numărul mașinii mele, deci am trimis corect din moment ce mi-au trimis confirmare.

Mă duc frumos la întâlnire, mă întorc cu 10 minute mai devreme de a expira timpul pe care plătisem parcarea și ce să vezi, ce găsesc în parbriz: notă de constatare amendă pentru că n-am plătit parcarea.

Sun la numărul acela care este pe afișele din parcare unde ți se explică unde să dai SMS, cât costă și așa mai departe. Îmi răspunde o dispeceră foarte drăguță și îi explic: ‘Doamnă, uitați, am plătit parcarea prin SMS, am primit confirmare că am plătit-o, uitați-vă la ceas, în acest moment sunt încă în timpul rezervat conform mesajului de la dumneavoastră și ia uite ce găsesc, am o amendă în parbriz! Cum facem cu asta?’

‘Păi trimiteți dumneavoastră la [email protected] dovezi, captură de ecran cu mesajul pe care l-ați trimis, poză cu amenda’. Fac toate lucrurile astea, trimit la mailul respectiv, evident îmi vine un mail automat în care mi se spune că mai trebuie să completez vreo 7 formulare și să mai trimit eu dovezile în 7000 de părți, pe timpul meu, din cauza greșelii lor. Doamne, sunt un car de nervi!”, a scris Carmen Brumă pe Instagram, potrivit .