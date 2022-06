Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș se căsătoresc! Artista și iubitul ei și-au ales nașii

Carmen de la Sălciua trece printr-o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere sentimental, mai ales că vedeta se află într-o nouă relație și se pare că aceasta ar fi pregătită să se recăsătorească.

După divorțul prin care a trecut cu artistul Culiță Sterp, vedeta iubește acum din nou.

Carmen de la Sălciua iubește din nou

a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini în care a fost surprins un tort pe care este scrisă întrebarea „Vreți să fiți nașii noștri?”, ceea ce ar putea însemna că artista știe deja pe cine și-ar dori aproape dacă va urma o nuntă în acest sens.

Carmen și Marian de un an, iar iubirea dintre ei a evoluat repede. Iubitul vedetei a cerut-o în căsătorie în urmă cu aproape două luni, în momentul în care cuplul se afla într-o vacanță în Dubai, conform

„O femeie înșelată e ca o lumânare stinsă. Divorțul nostru era oarecum premeditat. L-am premeditat din secunda în care am aflat de prima infidelitate. Am aflat de prima lui infidelitate la o lună după căsătorie. Lumea credea că am făcut toată mascarada asta pentru rating, pentru că am mai stat un an împreună”, a spus Carmen de la Sălciua, în cadrul unei emisiuni.

Culiță Sterp, despre divorțul de Carmen de la Sălciua

Povestea de iubire dintre şi Culiţă Sterp a fost plină de suişuri şi coborâşuri. După multe certuri, împăcări de despărțiri, cei doi s-au separat definiti, se pare.

După un an de la despărțire, în anul 2020, Culiță Sterp a făcut dezvăluiri despre divorțul de cântăreață, simțindu-se trădat de cel mai bun prieten al său.

„M-am simțit trădat de cel mai bun prieten al meu, când a fost faza cu fosta mea nevastă. Ăla este un capitol închis și știe toată lumea, dar asa de prieteni, am mai simțit trădări, dar lucruri minore. Asta a fost cea mai mare trădare, mai ales că a venit din partea unui prieten foarte bun de-al meu”, a mărturisit interpretul de muzică de petrecere, la Antena Stars.