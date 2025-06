Carmen Grebenișan spune că a fost filmată de un bărbat și se teme că imaginile ar putea ajunge pe site-uri dubioase: „E ceva destul de ciudat”

Carmen Grebenișan a povestit că a fost filmată de un bărbat și se teme că imaginile ar putea ajunge pe site-uri dubioase. S-a întâmplat în contextul în care presa a relatat pe larg zilele acestea despre cu zeci de mii de utilizatori, în care erau postare materiale foto și video cu femei filmate/pozate fără voia lor. Materialele erau însoțite de comentarii misogine, extrem de umilitoare și cu conținut sexual. Administratorul forumului a fost audiat la poliție și ancheta e în curs.

Carmen Grebenișan, întâmplare bizară

Carmen Grebenișan a povestit că, în timp ce se afla în mașină, a observat un bărbat care părea să filmeze farmacia din fața lui, dar de fapt o filma pe ea. l-a confruntat, dar acesta a negat totul.

„E ceva destul de ciudat, având în vedere contextul actual, în care o grămadă de femei au fost filmate, pozate și postate pe tot felul de site-uri. Era un domn în toată firea, normal. Am văzut că are telefonul pe landscape și filma farmacia, am crezut că filmează farmacia și că face o poză la locație. Am văzut că telefonul lui stătea îndreptat spre mine, tot cu mâna pe geam.

Am zis că nu mă iau eu aiurea, chiar mă filmează. A pus telefonul la ureche și m-am dus la geamul dânsului. A spus că mi s-a părut, că mi s-a părut 100%”, a povestit Carmen Grebenișan, pe Instagram, potrivit

Mii de românce, fotografiate fără voia lor și umilite pe un site

În atenția publică a ajuns recent un forum românesc relativ obscur, dar cu peste 60.000 de membri, în care sunt încărcate de peste zece ani imagini cu femei fotografiate sau filmate pe ascuns în vestiare, saloane de cosmetică, dormitoare, autobuze sau pe stradă.

Unele fotografii au fost modificate cu inteligență artificială pentru a le sexualiza. Femeile din imagini sunt denigrate și umilite de utilizatorii forumului. Poliția investighează cazul ca violare a vieții private și hărțuire, iar administratorul site-ului a fost audiat.

„Te poți trezi cu niște poze care îți pot afecta și viața profesională, și personală. Multe femei mi-au spus că se tem să mai meargă la saloanele de epilat. Practic, oriunde se poate întâmpla. Oriunde erai: femei pozate în autobuz, la piață, în spații publice, fără nicio jenă. Femei pozate acasă, de către soții lor, de către tații lor sau rudele lor. A stârnit un val de panică și teamă foarte reală, pentru că, până la urmă, nu știi niciodată cine sunt agresorii”, a spus una dintre victime.