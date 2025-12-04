B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „E marcat de dezastre anul acesta”. Ce a spus despre România

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 11:31
Carmen Harra a făcut previziuni pentru 2026. Sursa foto: Captură video - WOWnews / YouTube
Cuprins
  1. Harra: Anul 1 înseamnă progres, iluminare
  2. Carmen Harra: 2026 e și anul dezastrelor

Carmen Harra a prezentat previziunile sale pentru anul viitor. Clarvăzătoarea spune că 2026 e anul răsturnărilor de situație. Multe probleme se vor rezolva, dar se vor produce și dezastre din care umanitatea trebuie să învețe ceva.

Harra: Anul 1 înseamnă progres, iluminare

În numerologie, 2026 este un an al numărului 1, ceea ce înseamnă oportunități, rezolvări de probleme și noi începuturi.

„Atunci când intrăm în anul 1, porțile se deschid. În anul 1 avem oportunități de a rezolva niște probleme extraordinare. Înseamnă progres, să mergem în altă direcție, renaștem, ne iluminăm, că avem altceva de făcut, că vrem să lăsăm balastul.

2025 a fost un an furtunos și războinic pentru că trebuia să încheie niște situații care s-au creat în ultimii ani.

Spre deosebire de asta, 2026 lasă în spate. Ar trebui să lase în spate exact cum te speli pe mâini și nu vrei să mai auzi de o situație, ai încheiat un divorț sau ai vândut ceva și nu te mai întorci. E ca o poartă mare care se deschide în fața noastră pe tot pământul”, a explicat Carmen Harra, pentru WowBiz.

Carmen Harra: 2026 e și anul dezastrelor

Clarvăzătoarea a mai susținut că 2026 vine și cu dezastre, dar acestea au o semnificație.

„E marcat de dezastre anul acesta. În America, România, Europa și în alte părți unde nu a fost niciodată poate un dezastru se poate declanșa. Dezastrele au și ele rolul lor, că totul în viață are o semnificație. Trebuie să înțelegem de ce ni se întâmplă, care e simbolistica lor.

2026 e marcat de tot felul de revoluționări pe toate nivelele sociale și economice”, a mai afirmat Carmen Harra.

