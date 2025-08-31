Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)

Carmen Negoiță, în vârstă de 43 de ani, din mediul online cu o fotografie nud, în care apare bronzată și acoperită doar de o pălărie și o brățară la picior. Influencerița a realizat un top al celor mai apreciate imagini de pe Instagram, iar prima fotografie din galerie a fost una dintre cele mai îndrăznețe postări ale sale.

Cuprins:

Cum a ales Carmen Negoiță să își surprindă urmăritorii

Ce a dezvăluit despre inspirația pentru fotografie

Cum au reacționat fanii la postarea vedetei

Cum a ales Carmen Negoiță să își surprindă urmăritorii

Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un top al celor mai apreciate fotografii ale sale, iar prima din galerie a atras imediat atenția. Carmen Negoiță a renunțat complet la haine și a ales să pozeze nud, purtând doar o pălărie și o brățară discretă la picior.

Ce a dezvăluit despre inspirația pentru fotografie

În descrierea postării, influencerița a explicat că ideea i-a venit în timpul pandemiei, însă a pus-o în practică abia când a ajuns la mare:

„Top 20 cele mai apreciate poze de pe Instagram. O dovadă că anii pot zbura, dar amintirile rămân atemporale. (…) Am descoperit-o ca inspirație în perioada pandemiei, iar când am ajuns la mare am găsit colțul perfect pentru a o pune în practică. O lumină bună, cadrul ideal și un simplu telefon au transformat această imagine într-o amintire extrem de dragă”, a scris Carmen Negoiță pe Instagram.

Cum au reacționat fanii la postarea vedetei

Comentariile nu au întârziat să apară. Printre cei care au apreciat imaginea s-a numărat și influencerița Cristina Almășan, care i-a transmis: „Ador prima poză”. De asemenea, alți urmăritori i-au lăudat naturalețea și curajul: „Vă admir feminitatea și autenticitatea”, a scris o fană.