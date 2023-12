Carmen Tănase mănâncă doar la restaurant! Motivul pentru care nu mai gătește de un an: „Trebuie să am ciorbiță”

din România, este mult prea ocupată cu viața ei profesională, având foarte multe spectacole la teatru și alte proiecte în care este implicată, și nu mai are timp să gătească.

Cu o carieră de peste 40 de ani, Carmen Tănase a interpretat zeci de roluri în filme românești și piese de teatru, motiv pentru care a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite actrițe din țară.

Ea s-a făcut remarcată cel mai mult, după ce a interpretat-o pe „Flăcărica”, în telenovela românească „Inimă de țigan”.

De ce Carmen Tănase nu mai gătește de un an de zile

Având un program încărcat, Carmen Tănase nu mai are timp să își gătească în casă, așa că alege să mănânce, aproape de fiecare dată, la restaurant.

„Din comoditate și din lipsă de timp, mănânc mozzarella cu roșii. E mai simplu. De fel, . Dacă mă așez la masă trebuie să am ciorbiță.

Cea mai bună ciorbă pe care am mâncat-o este cea rădăuțeană, dar și supa de pui cu tăiței de casă. Nu mai gătesc demult, nu am timp. De vreun an de zile nu am timp să gătesc, dar mănânc pe la restaurante”, a mărturisit Carmen Tănase, potrivit .

Carmen Tănase nu gătește nici de sărbători

Din cauza lipsei de timp, actrița nu știe nici măcar dacă va împodobi anul acesta bradul de Crăciun. Ea a spus că de sărbători le va cumpăra de la un magazin de la sat.

„În principiu, pe 24 decembrie se face brăduțul sau se aduce brăduțul gata făcut, din lipsă de timp și vom sta acasă. Eu stau la țară și acolo există produse tradiționale făcute de o familie, ca acasă, poate chiar mai bune și îți poți lua orice. Toate sunt făcute din gospodăria lor”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.