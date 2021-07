Carmen Tănăse și-a vândut toate proprietățile. Uite unde s-a refugiat actrița (VIDEO)

Viața îndrăgitei actrițe Carmen Tănase s-a schimbat radical după izbucnirea pandemiei. Vedeta și-a vândut toate proprietățile pe care le avea în București, ca să achiziționeze o casă mare într-un sat de lângă Târgoviște.

Carmen Tănase locuiește în noua casă cu fiul ei, întors în România în 2020, cu mama sa, în vârstă de 90 de ani și cu cei 3 câini și 14 pisici pe care le-a adoptat.

Ea a povestit pentru impact.ro că și-a dorit să respire aer curat și să mănânce legume cultivate chiar de ea.

„Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit…„, a declarat actrița.