Carmen Trandafir și Emil Grădinescu, secretul unei iubiri de peste 20 de ani: „Ne completăm cu de toate”

Cântăreața Carmen Trandafir și Emil Grădinescu formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și căsătoriți de 14, iar diferența de vârstă de 16 ani nu le-a stat niciodată în cale, ci dimpotrivă, le-a oferit echilibru și armonie.

Secretul relației dintre Carmen Trandafir și Emil Grădinescu

Recent, în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV, Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a oferit publicului o mărturisire sinceră despre relația de durată pe care o are cu soțul ei, Emil Grădinescu, în vârstă de 65 de ani. Artista a vorbit cu emoție și naturalețe despre parcursul lor în cei peste 20 de ani de relație, despre modul în care au reușit să-și construiască o căsnicie, dar despre lecțiile învățate în căsnicia lor.

„Cred că am îmbătrânit și am devenit mai înțeleaptă, am început să las de la mine. Eu devin mai înțeleaptă, Emil devine mai copil, mai rebel, dar acesta este secretul nostru că ne acceptăm cu certuri, cu defecte, ne certăm, ne împăcăm, (…). Noi când ne-am luat, ne-am luat cu gândul că trebuie să rămânem toată viața. Ne completăm cu de toate. Nu este relația perfectă că nu are cum să fie totul roz și miere, ne certăm, ne trece, ne criticăm obiectiv, constructiv, când îi iau apărarea, îi iau, când nu, nu, cred că și simțul umorului. Să privești lucrurile mai serioase cu simțul umorului că treci mai ușor peste toate”, a declarat artista, notează .

Fiica lui Carmen Trandafir visează la o carieră în lumea filmului

Carmen Trandafir și Emil Grădinescu au împreună o fiică talentată și pasionată de artă, pe nume Ana. Deși a crescut într-un mediu artistic, Ana nu pare atrasă de muzică sau jurnalism, ci de lumea fascinantă a cinematografiei.

Potrivit declarațiilor făcute de Carmen Trandafir, adolescenta visează să devină producător de film, fiind deja extrem de pasionată de acest domeniu.

„Fetița noastră, dacă va urma ce îi place, va face asta. E pasionată de filme, ar urmări orice, de la Tarantino până la Shrek”, a mai povestit artista cu mândrie.