B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune

Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune

B1.ro
19 dec. 2025, 18:43
Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
Gabi Tamaș a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Ce a transmis Concordia Chiajna după încetarea colaborării cu Tamaș
  2. Cât va primi Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor

Gabi Tamaș este unul dintre cei 12 „Faimoși” confirmați pentru noul sezon Survivor România. Fostul fotbalist a renunțat la funcția de director sportiv al Concordiei Chiajna pentru a putea participa la competiție. Pe lângă șansa la marele premiu, după ce a reușit să câștige Asia Express 2025, Tamaș va fi plătit săptămânal pentru prezența sa în show.

Ce a transmis Concordia Chiajna după încetarea colaborării cu Tamaș

Pentru a putea pleca în Republica Dominicană, Gabi Tamaș a decis să își încheie colaborarea cu Concordia Chiajna, unde ocupa funcția de director sportiv. Încetarea contractului s-a făcut pe cale amiabilă, drept pentru care clubul a transmis un mesaj public. Oficialii au subliniat contribuția lui Tamaș în performanțele clubului și au explicat contextul despărțirii.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi.

Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul clubului.

Cât va primi Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor

După revenirea în țară cu premiul de 35.000 de euro câștigat la Asia Express 2025, Gabi Tamaș a fost rapid curtat de Antena 1. Fostul sportiv a acceptat provocarea și urmează să facă parte din echipa „Faimoșilor”. Dacă va câștiga competiția, va pleca acasă cu un premiu de 100.000 de euro.

Pe lângă asta, Gabi Tamaș va primi 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Cum emisiunea se derulează pe parcursul a 23 de săptămâni, fostul sportiv se poate întoarce acasă cu un onorariu de 57.500 de euro.

Fiecare concurent își negociază un onorariu săptămânal, în funcție de notorietate și experiență, potrivit surselor Cancan.

Tags:
Citește și...
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
Monden
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
Alina Pușcău, elevă de liceu la 44 de ani: „Nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”
Monden
Alina Pușcău, elevă de liceu la 44 de ani: „Nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”
O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
Monden
O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
„Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
Monden
„Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
Cornel Păsat, părăsit din nou de soție: Eu nu îmi doresc divorțul, dar…
Monden
Cornel Păsat, părăsit din nou de soție: Eu nu îmi doresc divorțul, dar…
Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: „Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci…”
Monden
Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: „Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci…”
Profețiile celebrei clarvăzătoare Baba Vanga pentru 2026: Ce ne rezervă viitorul? Scenarii catastrofale pentru anul care vine
Monden
Profețiile celebrei clarvăzătoare Baba Vanga pentru 2026: Ce ne rezervă viitorul? Scenarii catastrofale pentru anul care vine
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Monden
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Monden
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Monden
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Ultima oră
20:38 - Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:35 - Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
19:15 - Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
18:58 - Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
18:28 - Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat