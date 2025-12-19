Gabi Tamaș este unul dintre cei 12 „Faimoși” confirmați pentru noul sezon Survivor România. Fostul fotbalist a renunțat la funcția de director sportiv al Concordiei Chiajna pentru a putea participa la competiție. Pe lângă șansa la marele premiu, după ce a reușit să câștige 2025, Tamaș va fi plătit săptămânal pentru prezența sa în show.

Ce a transmis Concordia Chiajna după încetarea colaborării cu Tamaș

Pentru a putea pleca în Republica Dominicană, Gabi Tamaș a decis să își încheie colaborarea cu , unde ocupa funcția de director sportiv. Încetarea contractului s-a făcut pe cale amiabilă, drept pentru care clubul a transmis un mesaj public. Oficialii au subliniat contribuția lui Tamaș în performanțele clubului și au explicat contextul despărțirii.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi.

Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul clubului.

Cât va primi Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor

După revenirea în țară cu premiul de 35.000 de euro câștigat la Asia Express 2025, Gabi Tamaș a fost rapid curtat de Antena 1. Fostul sportiv a acceptat provocarea și urmează să facă parte din echipa „Faimoșilor”. Dacă va câștiga competiția, va pleca acasă cu un premiu de 100.000 de euro.

Pe lângă asta, Gabi Tamaș va primi 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Cum emisiunea se derulează pe parcursul a 23 de săptămâni, fostul sportiv se poate întoarce acasă cu un onorariu de 57.500 de euro.

Fiecare concurent își negociază un onorariu săptămânal, în funcție de notorietate și experiență, potrivit surselor Cancan.