Cât a costat cel mai scump tablou făcut de fiica cea mare a Anamariei Prodan? „Vinde tot!”

Anamaria Prodan tarversează o perioadă în care mândria și bucuria sunt la superlativ. Fiica ei cea mare, Rebecca Dumitrescu, s-a întors din și va avea prima expoziție de artă din România.

Deși este o perioadă încărcată, Anamaria Prodan nici nu ia în calcul să nu-și facă timp pentru a participa la marele eveniment al fiicei sale. Rebecca Dumitrescu, revenită recent în România din Statele Unite, va avea vineri, la București, primul său vernisaj din România.

Tânăra a reușit să-și transforme pasiunea pentru artă și frumos într-o adevărată afacere. A mai expus anterior și în New York sau Los Angeles, iar acum este pregătită să arate și publicului din România de ce este capabilă.

Anamaria Prodan: „Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț”

Anamaria Prodan, profund impresionată de talentul fiicei sale, a vorbit cu mândrie despre parcursul, evoluția și realizările tinerei. Așa cum era de așteptat, vedeta și-a anulat toate angajamentele pentru a fi alături de Rebecca în ziua evenimentului.

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări. Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț. Cel mai scump a fost 10.000 de ”, a declarat Anamaria Prodan, la Un Show Păcătos, potrivit .

Cine a însoțit-o pe Rebecca la venirea din America

Fiica impresarei nu a venit singură din SUA, ci însoțită de noul său iubit. Anamaria a mărturisit că l-a cunoscut recent și a avut doar cuvinte de laudă la adresa tânărului, pe care l-a descris ca fiind un băiat educat și respectuos.

Înainte de expoziție, familia s-a reunit pentru un grătar, ceea ce demonstrează încă o dată relațiile bune în care au rămas Anamaria Prodan și tatăl fiicelor sale, precum și faptul că, pentru ambii părinți, primează bunăstarea și fericirea copiilor lor.