Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari

Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari

13 aug. 2025, 15:57
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Sursa foto: Instagram/ Romina Gingasu

Romina Gingașu a împlinit 33 de ani. Așa cum era de așteptat, soția miliardarului Piero Ferrari a sărbătorit cu mare fast, într-o locație exclusivistă din Monte Carlo.

Cuprins:

  1. Cum a arătat rochia purtată de Romina Gingașu la petrecerea de ziua ei
  2. Ce diferență de vârstă este între Romina Gingașu și Piero Ferrari

Cum a arătat rochia purtată de Romina Gingașu la petrecerea de ziua ei

Pe 9 ani, Romina Gingașu a împlinit 33 de ani, ocazie cu care a organizat o petrecere fastuoasă, într-un decor de poveste. Evenimentul a avut loc pe terasa unui local din Monte Carlo, cu vedere către celebrul Casino și portul plin de iahturi luxoase.

Cât despre ținuta purtată cu ocazia zilei ei de naștere, Romina Gingașu a ales o rochie lungă, mulată, într-o nuanță de roz pudrat, împodobită cu broderii fine și care i-a pus în valoare silueta. Piesa de vestimentație a fost semnată de celebrul designer libanez Elie Saab și este evaluată la 11.000 de dolari, potrivit Libertatea.

Ce diferență de vârstă este între Romina Gingașu și Piero Ferrari

Romina Gingașu și Piero Ferrari formează un cuplu de nouă ani și sunt căsătoriți de patru ani. În ciuda diferenței de vârstă de 47 de ani, cei doi se completează perfect și își sunt alături în toate momentele frumoase și mai puțin frumoase din viață.

Cei doi s-au cunoscut pe când Romina avea 24 de ani și abia terminase Academia Tehnică Militară. Crede că mediul dur în care s-a școlit a determinat-o să-și aleagă un partener de viață mai în vârstă, deja matur și trecut prin viață.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»”, a povestit românca, la Digi FM.

