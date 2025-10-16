Fiica Savetei Bogdan s-a stabilit în America. Cătălina s-a măritat peste Ocean și are o carieră înfloritoare. Însă, reușitele ei au venit la pachet cu un mare sacrificiu. Ea și mama ei se văd rar, iar dorul este, de cele mai multe ori, insuportabil.

Cât câștigă fiica Savetei Bogdan

Saveta Bogdan se mândrește cu reușitele fiicei ei, Cătălina, care câștigă un salariu frumos peste Ocean. A studiat Economie cât timp era în țară, iar înclinația sa spre matematică a făcut-o să se remarce în cadrul facultății. Însă, viața în America a făcut-o să-și dorească să profeseze într-un alt domeniu. Așa se face că acum, Cătălina este asistentă medicală.

„În America, salariile sunt foarte bune, în jur de 2.500 de dolari lunar, iar dacă lucrezi și peste program, o oră în plus, ți se plătesc și orele suplimentare. Fiica mea, Cătălina, care e asistentă medicală, câștigă în prezent 36 de dolari pe oră, dar se va muta la un azil de bătrâni și va câștiga 46 de dolari pe oră.

În România, ea a fost economistă, a absolvit ASE-ul cu media 9, 90, i s-a propus și să rămână profesoară în cadrul facultății, i-a plăcut foarte mult matematica. Dar ea a decis să plece în America, unde s-a reprofilat. A făcut școli speciale medicale”, a declarat Saveta Bogdan.

Ce planuri are Saveta Bogdan pentru sărbători

Chiar și după zeci de ani de carieră, Saveta Bogdan rămâne una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară. Cântăreața este frecvent invitată la evenimente și emisiuni pe care le și onorează.

Cât despre cum își petrece sărbătorile de iarnă, Saveta Bogdan își propune să cânte și de , și de Revelion. Solista nu își dorește să fie o „povară” pentru fiica ei, așa că profită de orice ocazie pentru a mai face niște bănuți.

„De-abia stau pe acasă, mă invită la toate posturile tv, la evenimente, și acum încă am succes. Îmi doresc să cânt și de Sărbători, de Crăciun și de Revelion. Și anul trecut am muncit, deși era foarte frig.

Dar, așa mai ies și eu din casă și mai fac rost de bani, ca să nu îi cer fiicei mele. Nu vreau ca, acum, la bătrânețe, să îi fiu povară. Ea mi-a zis că mă ajută, dar am refuzat. Am ce pune pe masă, dau și vecinelor din bloc câte o farfurie cu mâncare. Viața e grea și scumpă în România. Nu mai iei nimic cu 100 de lei”, a mai spus , pentru Click!.