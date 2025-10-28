B1 Inregistrari!
Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday"

Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”

B1.ro
28 oct. 2025, 19:08
Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
Sursa Foto: Facebook/ Mihai Albu
Cuprins
  1. Cine îl ajută pe Mihai Albu să își promoveze perechile de încălțări
  2. Cât costă perechile de încălțări create de Mihai Albu
  3. Din ce țări provin clientele lui Mihai Albu 

Fostul soț al Iuliei Albu le face o surpriză clientelor sale înainte de Black Friday 2025. Mihai Albu a lansat deja reduceri la o parte din produsele sale, oferind șansa femeilor să își cumpere o pereche de încălțări de lux, la prețuri mult mai accesibile. 

Cine îl ajută pe Mihai Albu să își promoveze perechile de încălțări

Deși Black Friday 2025 va avea loc abia pe 7 noiembrie, Mihai Albu a „furat startul”. Designerul ofere clientelor sale șansa de a-și cumpăra pantofi și sandale la prețuri cu până la 50% reduse. Modelele de încălțări fac parte din seria 0, adică acele creații realizate pentru probă sau pentru expunerea în atelier și magazinul online.

Mihai Albu nu este singur în această inițiativă, ci muncește cot la cot cu soția sa, Elena.

„Sunt modele din seria 0, lucrate primele, pentru probă sau pentru expunerea în atelier și în magazinul online. Avem mărimi cuprinse între 35 și 39, cu reduceri de 50%. Am postat mai multe modele, în fiecare zi, câte unul, pe contul meu de Facebook, a declarat Mihai Albu.

Elena nu doar că îl ajută pe Mihai Albu cu vânzarea pantofilor, ci este una dintre clientele sale fidele. Și Mikaela, fiica pe care designerul o are cu Iulia Albu, îi poartă frecvent creațiile la evenimente. Atât la propria nuntă, cât și la cununie, Elena a purtat pantofi creați de Mihai Albu, personalizați special pentru aceste momente.

„Elenei i-am făcut, la nuntă și la cununie, toată încălțămintea, dar și fiicei mele, Mikaela. Le lucrez și cum își doresc ele, personalizate, ele își aleg culorile, în funcție de ținuta pe care o poartă la evenimente. Sunt fericit că și ele îmi apreciază munca, pentru mine nu e bucurie mai mare! Soția îmi face și reclamă”, a declarat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!.

Cât costă perechile de încălțări create de Mihai Albu

Dintre  creațiile sale, anumite modele se bucură de mai mult succes. Printre acestea se numără și sandalele din piele argintie, cu un detaliu sclipicios, tot argintiu.

Prețurile încălțămintei realizate de designer variază între 100 și peste 350 de euro, în funcție de complexitatea modelului.

„Se vând foarte bine sandalele din piele argintie metalizată cu detaliu din glitter argintiu și cu toc 9 cm. Preț: 519 lei.

Avem și sandale din piele «animal print», cu toc de 9,5 cm, tot la prețul de 519 lei. Iar pantofii stil clasic ultra decupați cu fereastră din silicon Sling Back/ Kitten Heels, din piele neagră lăcuită, cu toc de 5,5 cm, costă 489 lei”, a menționat Mihai Albu.

Din ce țări provin clientele lui Mihai Albu 

Creațiile lui Mihai Albu sunt recunoscute la nivel internațional, unele dintre modelele sale fiind expuse chiar și în muzee de design. Designerul are cliente fidele în Europa, America și Asia, inclusiv în Hong Kong. Comenzile se realizează online, iar prețurile sunt aceleași ca în România, indiferent de destinație.

„Am cliente peste tot în lume, în Europa, în America, dar și în Hong Kong. Femeile comandă încălțămintea, de pe site-ul meu, care îmi poartă numele. De acolo, își aleg modelul, lucrăm pe măsuri.

Printre cliente se numără și românce, plecate în străinătate, dar am și cliente străine, cărora le plac modelele afișate. Nu vând încălțămintea mai scumpă în străinătate, decât în România, sunt la același preț”, spune Mihai Albu.

