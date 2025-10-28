Mihai Albu a dat drumul reducerilor la pantofi și sandale, chiar înainte de Black Friday. În această perioadă, fanele designerului au șansa să își cumpere o pereche de încălțări de lux, chiar și cu 50% mai ieftini decât de obicei.
Mihai Albu a pregătit pentru clientele sale reduceri de până la 50%. Produsele care vor pleca spre cumpărătoare fac parte din seria 0, mai exact, au fost create pentru probă sau expunerea în atelierul creatorului.
Clientele par să își fi ales deja și perechea favorită. Este vorba despre o pereche de sandale din piele argintie, cu detalii tot argintii.
„Sunt modele din seria 0, lucrate primele, pentru probă sau pentru expunerea în atelier și în magazinul online. Avem mărimi cuprinse între 35 și 39, cu reduceri de 50%. Am postat mai multe modele, în fiecare zi, câte unul, pe contul meu de Facebook.
Se vând foarte bine sandalele din piele argintie metalizată cu detaliu din glitter argintiu și cu toc 9 cm. Preț: 519 lei. Avem și sandale din piele «animal print», cu toc de 9,5 cm, tot la prețul de 519 lei. Iar pantofii stil clasic ultra decupați cu fereastră din silicon Sling Back/ Kitten Heels, din piele neagră lăcuită, cu toc de 5,5 cm, costă 489 lei”, a menționat Mihai Albu.
Pe lângă succesul comercial, designerul se bucură și de susținerea familiei. Atât soția sa, Elena, cât și fiica sa, Mikaela, îi poartă frecvent creațiile la eveniment. Ca o dovadă de iubire, el le realizează modele personalizate care să se potrivească perfect cu ținutele lor.
„Elenei i-am făcut, la nuntă și la cununie, toată încălțămintea, dar și fiicei mele, Mikaela. Le lucrez și cum își doresc ele, personalizate, ele își aleg culorile, în funcție de ținuta pe care o poartă la evenimente. Sunt fericit că și ele îmi apreciază munca, pentru mine nu e bucurie mai mare! Soția îmi face și reclamă”, a mai declarat Mihai Albu, pentru Click!.
Numele lui Mihai Albu este recunoscut și peste hotare. Modelele sale sunt considerate au fost expuse și în muzee, iar designerul primește comenzi din Europa, America și chiar Asia. Prețurile sunt aceleași, indiferent de țara din care se face comanda, și variază între 100 și peste 350 de euro.
„Am cliente, peste tot în lume, în Europa, în America, dar și în Hong Kong. Femeile comandă încălțămintea, de pe site-ul meu, care îmi poartă numele. De acolo, își aleg modelul, lucrăm pe măsuri. Printre cliente se numără și românce, plecate în străinătate, dar am și cliente străine, cărora le plac modelele afișate. Nu vând încălțămintea mai scumpă în străinătate, decât în România, sunt la același preț”, a spus Mihai Albu.