Cât costă rochia pe care Andreea Berecleanu la nunta Ancăi Lungu. Prezentatoarea TV a cheltuit o avere

a fost una dintre invitații de la nunta Ancăi Lungu cu grecul Harry Arampatzis. Prezentatoarea TV și partenerul ei de viață au fost nașii de cununie.

Nunta Ancăi Lungu a avut loc în Grecia

Anca Lungu și grecul Harry Arampatzi au ajuns în fața altarului și au organizat o nuntă ca în basme în Grecia, unde au fost încojurați de prieteni și familie. Printre cei care au luat parte la ceremonie și, apoi, la petrecerea de nuntă se numără Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan. Prezentatoarea de știri a îmbrăcat o ținută superbă, care a atras imediat atenția tuturor, potrivit

Pe pagina sa de Instagram, Andreea Berecleanu a transmis un mesaj emoționant. „Fericirea are chipul ei. Emoția are chipul lui. Anca și Harry, dragii noștri prieteni, începând de ieri, și iubitți fini. Bucuroși, plini unul de celălalt, răbdători pentru acest pas firesc, cel al căsătoriei religioase. Le-am însoțit pașii la altar, în prezența familiei și prietenilor apropiați, apoi am dansat și ne-am distrat până în zori la o nuntă tipic grecească, pe malul mării, cu picioarele în nisip, îmbrăcați toți în alb, așa cum ne-a rugat Ancuța. Postez aceste momente intime, doar câteva, cu acordul ei și a lui Harry, pentru că știu că ați însoțit-o ca telespectatori, atât în viața ei profesională, căt și personală. Noi, ca nași, le vom fi alături necondiționat în fiecare moment al vieții de familie, la fel cum am făcut-o și până acum! Cu dragoste, Andreea și Constantin”.

Cât a costat rochia purtată de fosta prezentatoare TV

Ceremonia s-a desfășurat pe o plajă din Halkidiki, Grecia. După cum se poate vedea din imaginile postate online, nunta a avut un dress code. și soțul ei, Constantin Stan, au fost nașii de cununie ai cuplului.

Rochia purtată de prezentatoare a fost foarte apreciată de fani. Această creație haute-couture, care a atras atenția tuturor, costă 13.000 de lei. De asemenea, pe site-ul brandului există piese vestimentare cu prețuri începând de la câteva sute de lei. O altă creație haute-couture similară poate ajunge la 17.000 de lei.