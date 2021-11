Cât costă tratamentul pe care l-a făcut Petrică Mîțu Stoian. Mii de lei pentru oxigen

Celebrul interpret de muzică populară a plecat la ceruri. Petrică Mîțu Stoian a murit într-un spital din Reșița, în urma unui tratament post-Covid.

De ce s-a agravat starea lui Petrică Mîțu Stoian

Cântărețul trebuia să stea în spital aproximativ două săptămâni. Însă, starea acestuia s-a agravat. Petrică Mîțu Stoian nu a mai ieșit din spital. Vedeta a decedat.

Scopul inițial al artistului a fost să facă mai multe ședințe de terapie hiperbară. Bărbatul a reușit să facă doar o ședință. Organismul acestuia a cedat.

Interpretul trebuia să achite mii de lei

Clinica privată în care a stat regretatul artist practică terapie hiperbară timp de un an. În cadrul acesteia, se administrează oxigenul medical pur sub presiune.

Tratamentul vedetei a fost unul costisitor. Petrică Mîțu Stoian trebuia să achite 150 de lei pentru fiecare zi petrecută în clinică, iar fiecare ședință de terapie îl costa 300 de lei. Calculele arată că interpretul trebuia să plătească șapte mii de lei după ce urma să fie externat. Însă, regretatul artist nu a mai prins ziua respectivă.

Ultima zi în spital

Doru Gușman, impresarul artistului, a dezvăluit, recent, câteva detalii despre ultima zi din viața lui Petrică Mâțu Stoian. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Problema Covidului e următoarea. El pe 22 sau 20 octombrie a făcut un CT. Și la acel CT i-a scris acolo ”situație post-COVID”. Atunci a aflat că a avut Covid. Dar, cu vreo 10 zile înainte, avea temperatură, îl durea capul și a luat paracetamol și i-a trecut. Și-a făcut singur teste rapid, avem dovadă, era negativ. A stat numai acasă. A aflat în urma rezultatului de la CT. În CT-ul respectiv îi spune că pe plămânul drept are acel ‘geam mat’, care dispare cu timpul, în 2-3 luni. A zis că se duce la o cameră hiperbarică. (…) A luat legătură cu medicul respectiv și și-a luat sejurul, vreo 15 zile. I-a spus să se ducă cu rezultatul, recomandările medicului cardiolog. I-a menționat afecțiunile pe care le are, nu i-a zis să se duce la o cameră hiperbarică. Au fost câteva zile de discuții aprinse, nu am avut ce să-i fac. (…) Nu avea nimic, se simțea excelent. ”, spune Doru Gușman, citat de cancan.