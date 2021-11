Doru Gușman face dezvăluiri despre ultima discuție cu Petrică Mâțu Stoian: „A plecat foarte supărat”

Lumea muzicii populare este în doliu. S-a stins din viață unul dintre cei mai remarcabili interpreți.

Ultima zi din viață

Petrică Mâțu Stoian a murit în secția ATI dintr-un spital din Reșița. Regretatul artist avea doar 61 de ani.

Doru Gușman, impresarul și prietenul vedetei, a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare despre ultima zi din viața lui Petrică Mâțu Stoian.

”Problema Covidului e următoarea. El pe 22 sau 20 octombrie a făcut un CT. Și la acel CT i-a scris acolo ”situație post-COVID”. Atunci a aflat că a avut Covid. Dar, cu vreo 10 zile înainte, avea temperatură, îl durea capul și a luat paracetamol și i-a trecut. Și-a făcut singur teste rapid, avem dovadă, era negativ. A stat numai acasă. A aflat în urma rezultatului de la CT. În CT-ul respectiv îi spune că pe plămânul drept are acel ”geam mat”, care dispare cu timpul, în 2-3 luni. A zis că se duce la o cameră hiperbarică. (…) A luat legătură cu medicul respectiv și și-a luat sejurul, vreo 15 zile. I-a spus să se ducă cu rezultatul, recomandările medicului cardiolog. I-a menționat afecțiunile pe care le are, nu i-a zis să se duce la o cameră hiperbarică. Au fost câteva zile de discuții aprinse, nu am avut ce să-i fac. (…) Nu avea nimic, se simțea excelent. ”, spune Doru Gușman, citat de cancan.

Despre ce a vorbit Perică Mâțu Stoian înainte de moarte

Potrivit acestuia, interpretul a petrecut mai bine de două ore în camera hiperbarică și se simțea mai bine, spunând că nu are probleme.

„Îmi zicea ca la ora 2 îl bagă în camera aia două ore și jumătate, a zis că nu sunt probleme. S-a pozat cu ei și a trimis poze și a ajuns și la mine cu el când s-a pozat cu băieți care au fost în camera hiperbarică. După ce m-a sunat că a ieșit din camera aia, m-a sunat pe la 8 și a zis că se culcă că era obosit. Sâmbătă dimineața m-a sunat nepotul să zică că e la Spitalul județean din Reșița. Am urcat în mașină și am plecat spre Reșița. Atunci, la 9 si ceva, l-am sunat. A zis să stau liniștit că nu are mare lucru. Nu îl intubaseră. Pe la 10, 10 și ceva l-am sunat iar. A zis: ”sunt cu domnul medic”. (…) Nu i-a spus că e în stare critică, ci că îl stabilizează. Pe la ora 1 m-a sunat nepotul, a zis că e rău și l-au dus la Reanimare. Eu am ajuns la 2 și jumătate. Era intubat, anesteziat și nu am mai putut vorbi cu el”, mai adaugă Doru Gușman.

Petrică Mâțu Stoian a avut conflicte serioase

Impresarul artistului spune că existau mai multe situații de conflict între Niculina Stoican și Petrică Mâțu Stoian.

„A plecat foarte supărat de la ansamblu din cauza Niculinei Stoican pentru că îl teroriza, îl umilea. S-a pensionat din cauza ei. Nici mort nu îl lasă în pace. Vrea să se răzbune pe mine în primul rând”, remarcă Doru Gușman.

Bărbatul mărturisește că este îndurerat și nu poate să facă fața emoțiilor: „Plâng și una, și alta. Un om extraordinar. Nu știa să zică nu. Bunătatea asta nu i-a ajutat la nimic”.

Doru Gușan susține că Petrică Mâțu Stoian nu ar fi trebuit să urmeze tratamentul la clinica privată. Regretatul artist suferea din cauza problemelor cardiace.

”Eu cred că 100% nu trebuia să intre acolo din cauza problemelor cardiace. Am înțeles că e o presiune înaltă, ridicată. Nu i-a spus medicul cardiolog să se ducă, i-a scris diagnosticul pe o hârtie. Cortegiul nu ajunge acasă. Eu când am plecat de la Reșița am stabilit cu sora lui: eu vin la Craiova, vineri noaptea, și mă duc direct la firmă să trimit coșciugul, costumul național. Ăsta a fost ultimul cuvânt al meu cu sora lui. Ăsta era planul: îl aduce acasă, nu era vorba de nimic”, conchide Doru Gușman.

Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

http://