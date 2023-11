Cât plătește Romanița Iovan anual pentru școala fiului ei: „Eu nu am făcut niciodată lecții cu el”

și cunoscută creatoare de modă, este dedicată în mod special educației fiului ei, Albert, în vârstă de 17 ani, din căsătoria anterioară cu Adrian Iovan. Încă de la o vârstă fragedă, a asigurat că băiatul frecventează cele mai bune instituții de învățământ. Recent, au acordat un interviu în care Romanița a menționat că plătește anual 25.000 de lei pentru școala fiului său, evidențiind importanța pe care o acordă educației acestuia.

Cât plătește Romanița Iovan anual pentru școala fiului ei, Albert

Creatoarea de modă Romanița Iovan și fiul ei, Albert, în vârstă de 17 ani, au vorbit în emisiunea „Ego Life” despre importanța educației și faptul că Romanița este hotărâtă să susțină financiar educația de înaltă calitate a fiului ei în cele mai bune școli din România, scrie .

că nu l-a ajutat niciodată la teme pe Albert. De asemenea, fiul Romaniței a confirmat că mama sa suportă costurile școlii sale, care se ridică la suma de 25.000 de euro pe an.

„Nu am făcut meditații niciodată, dar știu că școala mea costă 25.000 de euro pe an”.

Albert învață la British School

Conform declarațiilor Romaniței Iovan, suma totală cheltuită pentru educația fiului său, Albert, se va ridica la aproximativ 500.000 de euro.

„El e la British School, investiția în educație e cea mai importantă, contează că e acolo, cum îl educă și etc. E la British School de 13 ani. Am început cu 15.000 la creșă. Jumătate de milion de euro îl costă școală lui în total, investiția în educație este cea mai importanță, nu mașină, nu casă. Eu nu am făcut niciodată lecții cu el, nici când era mic, nici când era mai mare”, a spus Romanița Iovan, în cadrul emisiunii Ego Life.