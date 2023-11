Cătălin Bordea l-a făcut „laș” pe Edward Sanda după participarea la America Express / Ce reacție a avut iubitul Cleopatrei Stratan

Scandalul aprins în jurul participării lui și Cleopatra Stratan la America Express continuă, iar de această dată, Cătălin Bordea intervine cu comentarii dure la adresa cântărețului. Comediantul l-a catalogat pe Sanda drept „laș”, arătându-se nemulțumit de refuzul artistului de a-și asuma anumite probe și de a pune soția sa în fața acestora. Și Nelu Cortea a comentat în detaliu comportamentul cuplului, în emisiunea „Podcastito Express”, aducând critici serioase asupra atitudinii lor în cadrul competiției, relatează .

Cătălin Bordea, critici dure la adresa lui Edwarde Sanda

nu a menajat cuvintele atunci când a vorbit despre comportamentul lui la America Express. Momentul-cheie care a stârnit reacția vehementă a lui Bordea a fost acela în care Edward Sanda a refuzat să execute o probă la înălțime, punându-și soția să o facă în locul său. Comentatorii au evidențiat acest gest ca pe o manifestare de lașitate, iar Bordea a declarat că acesta va deveni un punct de referință pentru orice acțiune similară în viitor.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic: «Cred că am fost laș astăzi», o să pun momentul ăla cu el: «Baby, e prea periculos, hai tu!» (…) Eu când am văzut faza aia la TV, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit «baby» cu «este», cu «prea periculos» și cu «hai tu» din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?!”, a spus Cătălin Bordea.

Mai mult, spune că nu înțelege cum se poate prezenta acum Edward Sanda în fața socrului său, Pavel Stratan.

„Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder. Nu vedeai body builder pe vremea aia, și nici femei cu silicoane”, a completat Cătălin Bordea.

Nelu Cortea: „Dacă tot ai avut o traumă atât mare, nu faci frate piesă despre ea!”

Edward Sanda nu a rămas indiferent la critici și a reacționat pe Instagram, respingând acuzațiile de lașitate și afirmând că vorbitorii sunt „prost crescuți”. Artistul a subliniat că ei nu au vorbit de rău despre niciun coleg și nu au făcut mișto de ceilalți concurenți.

„Și a comentat faptul că Edward Sanda și au ales să scoată o piesă a doua zi după ce a fost difuzat la televizor episodul în care echipa lor a fost atacată de motocicliști armați în Columbia. Piesa „Cu pistolul la tâmplă” exprimă sentimentele trăite de cei doi în momentul în care au fost atacați, iar reportera lor a fost amenințată cu un pistol.

„Păi, de ce n-ai făcut piesă tu despre reporteriță, că ea a fost cu pistolul la cap, nu tu. Dacă tot ai avut o traumă atât mare, nu faci frate piesă despre ea!”, a afirmat Nelu Cortea.

Reacția lui Edward Sanda

După ce a fost difuzat episodul din Podcastito Express în care au fost invitați Cătălin Bordea și Nelu Cortea și au apărut mai multe comentarii în mediul online, a ales să reacționeze pe pagina sa de Instagram.

„Lumea își dă cu părerea despre atacul pe care l-am trăit în Columbia. Și cei din exterior, dar și cei din interior (unii concurenți!), nu le dau numele că și așa nu îi prea știe nimeni. Toți sunteți curajoși, viteji și neînfricați! Dacă ați fi fost voi în situația aia, cu siguranță ați fi trăit aceeași spaimă, poate chiar și mai rău! Noi nu am vorbit de rău pe nimeni și nu am făcut mișto de ceilalți colegi din show, pentru că așa suntem noi și așa suntem educați. Dacă voi ați ales să o faceți, pot să spun doar că sunteți prost crescuți!”, a scris Edward Sanda pe Instagram.

„P.S: vorbiți de noi și ne cântați piesa, că așa poate se mai uită și la voi cineva! Și, pentru ăștia care se cred puternici, viteji și neînfricați, comentând de pe canapea: vreau să știți că Dumnezeu are grijă de toți și de toate! În general, în viața asta, ce dai se cam întoarce, la un moment dat!”, a mai spus artistul.