Cătălin Botezatu a făcut, recent, dezvăluiri despre perioada în care era copil. Designerul a mărturisit ce fel de copilărie a avut, dar și ce amintiri i-au rămas întipărite în minte.

este unul dintre cei mai controversați bărbați de la noi din țară, însă este foarte apreciat pentru felul lui liber de a fi și de a se exprima.

Ce fel de copilărie a avut Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a precizat că face parte din copiii care au avut parte de o educație „spartană”, însă nu consideră neapărat că i-a prins rău. Acesta era recompensat, atunci când era cazul, dar și pedepsit la „nevoie”.

Designerul a spus că, atunci când era mic, petrecea foarte mult timp cu ochii în cărți. Zilnic, șase-șapte ore le aloca cititului și învățatului, însă nici la capitolul „sport” nu a stat rău.

„La mine, copilăria a fost frumoasă… altfel. Deși am avut o educație spartană și pe vremea aceea consideram că am cea mai rea mamă din lume – pentru că mă ținea din scurt și nu-mi dădea voie să fac nimic – totuși, datorită bunicilor și pentru că aveam o situație financiară decentă, dacă făceam lucrurile bine, primeam o recompensă.

Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie. Aia era, cum s-ar spune, recompensa inversă. (râde) În fiecare weekend plecam cu părinții mei la Poiana Brașov și stăteam la un celebru hotel. De un Crăciun, țin minte că am primit un bob – adică o sanie cu trei schiuri – roșu nuanța Ferrari, cu șa lungă, din piele. Am fost fascinat atunci de acest dar. Mergeam și în croaziere vara, chiar dacă eram pe vremea comunismului. A fost o copilărie frumoasă, dar spartană, învățam mult, trebuia să citesc foarte mult, șase-șapte ore pe zi, timpul liber era puțin, două-trei ore mă jucam, dar aici era inclus și sportul. Am făcut atletism de performanță, volei și baschet. Mai puțin fotbal, că nu am fost bun. Mă puneau în poartă, dar nici acolo nu eram în stare de nimic. (râde)”, a declarat Botezatu pentru

Ce amintiri i-au rămas intacte în minte

Printre amintirile care i-au rămas întipărite în minte, dar și în suflet, „Bote” a menționat activitățile din perioada sărbătorilor de iarnă. Bărbatul a menționat momentele în care mergea la colindat, alături de prieteni, dar și cum totul a luat o altă formă, atunci când a mai crescut.

„Când veneau sărbătorile și mergeam la colindat cu Moș Ajunul, cu steaua, cu capra, nu primeam bani, dar nici nu plecam cu mâinile goale. După o zi de colindat, fiecare din gașcă se lăuda cu cât și-a umplut traista de mere, covrigi, nuci. Apoi, când am crescut, mai stăteam la băute cu profesorii, care ne mai tratau cu un pahar de vin, și tare frumos era”, a adăugat vedeta.