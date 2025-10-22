B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului

Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului

Elena Boruz
22 oct. 2025, 11:31
Cătălin Botezatu, dezvăluiri din copilărie: „Dacă nu făceam lucrurile bine, mâncam bătaie”. Ce i-a rămas în minte designerului
Cătălin Botezatu. Sursa foto: Captură Video - Xtra Night Show / YouTube
Cuprins
  1. Ce fel de copilărie a avut Cătălin Botezatu
  2. Ce amintiri i-au rămas intacte în minte

 Cătălin Botezatu a făcut, recent, dezvăluiri despre perioada în care era copil. Designerul a mărturisit ce fel de copilărie a avut, dar și ce amintiri i-au rămas întipărite în minte.

Creatorul de modă este unul dintre cei mai controversați bărbați de la noi din țară, însă este foarte apreciat pentru felul lui liber de a fi și de a se exprima.

Ce fel de copilărie a avut Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a precizat că face parte din copiii care au avut parte de o educație „spartană”, însă nu consideră neapărat că i-a prins rău. Acesta era recompensat, atunci când era cazul, dar și pedepsit la „nevoie”.

Designerul a spus că, atunci când era mic, petrecea foarte mult timp cu ochii în cărți. Zilnic, șase-șapte ore le aloca cititului și învățatului, însă nici la capitolul „sport” nu a stat rău.

„La mine, copilăria a fost frumoasă… altfel. Deși am avut o educație spartană și pe vremea aceea consideram că am cea mai rea mamă din lume – pentru că mă ținea din scurt și nu-mi dădea voie să fac nimic – totuși, datorită bunicilor și pentru că aveam o situație financiară decentă, dacă făceam lucrurile bine, primeam o recompensă.

Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie. Aia era, cum s-ar spune, recompensa inversă. (râde) În fiecare weekend plecam cu părinții mei la Poiana Brașov și stăteam la un celebru hotel. De un Crăciun, țin minte că am primit un bob – adică o sanie cu trei schiuri – roșu nuanța Ferrari, cu șa lungă, din piele. Am fost fascinat atunci de acest dar. Mergeam și în croaziere vara, chiar dacă eram pe vremea comunismului. A fost o copilărie frumoasă, dar spartană, învățam mult, trebuia să citesc foarte mult, șase-șapte ore pe zi, timpul liber era puțin, două-trei ore mă jucam, dar aici era inclus și sportul. Am făcut atletism de performanță, volei și baschet. Mai puțin fotbal, că nu am fost bun. Mă puneau în poartă, dar nici acolo nu eram în stare de nimic. (râde)”, a declarat Botezatu pentru viva.

Ce amintiri i-au rămas intacte în minte

Printre amintirile care i-au rămas întipărite în minte, dar și în suflet, „Bote” a menționat activitățile din perioada sărbătorilor de iarnă. Bărbatul a menționat momentele în care mergea la colindat, alături de prieteni, dar și cum totul a luat o altă formă, atunci când a mai crescut.

„Când veneau sărbătorile și mergeam la colindat cu Moș Ajunul, cu steaua, cu capra, nu primeam bani, dar nici nu plecam cu mâinile goale. După o zi de colindat, fiecare din gașcă se lăuda cu cât și-a umplut traista de mere, covrigi, nuci. Apoi, când am crescut, mai stăteam la băute cu profesorii, care ne mai tratau cu  un pahar de vin, și tare frumos era”, a adăugat vedeta.

Tags:
Citește și...
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Monden
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Monden
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Monden
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Eveniment
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Monden
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Monden
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Monden
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Monden
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Monden
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Monden
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Ultima oră
13:49 - Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
13:43 - Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
13:33 - Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
13:17 - Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
13:10 - 22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
13:09 - Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
13:04 - Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
12:53 - Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
12:53 - Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
12:18 - Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează