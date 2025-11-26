B1 Inregistrari!
Cătălin Botezatu continuă să fie un magnet pentru admiratoare, dar intră în 2026 singur. Cum arată femeia ideală pentru celebrul designer

Ana Beatrice
26 nov. 2025, 20:35
Sursa Foto: facebook - Catalin Botezatu
Cuprins
  1. Ce fel de femeie își dorește Cătălin Botezatu la braț în 2026
  2. Cum vede designerul iubirea și ce își dorește de sărbători

Cătălin Botezatu continuă să fie considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați din lumea mondenă. Designerul de modă, în vârstă de 58 de ani, s-a bucurat mereu de atenția multor femei. Totuși, el recunoaște că în prezent este singur.

Nu știe încă dacă va întâmpina sărbătorile de iarnă în solitudine. Rămâne de văzut dacă va avea sau nu alături o prezență feminină specială. Cert este că, în sufletul lui, rămâne dorința de a avea pe cineva alături.

Ce fel de femeie își dorește Cătălin Botezatu la braț în 2026

Chiar dacă preferă să lase viitorul să îl surprindă, designerul a dezvaluit ce fel de femeie și-ar dori alături în 2026.

„Să aibă simțul umorului, simțul aventurii, să nu fie monotonă, să fie tot timpul nouă, calități grele. Eu am grijă să îi ofer tot ce are nevoie, fără ca ea să ceară, cum fac fetele din ziua de azi. Dacă e din start materialistă, a pierdut!”, a declarat Cătălin Botezatu, notează click.ro.

El, în schimb, promite implicare totală. Mărturisește că știe să ofere tot ce are nevoie o femeie, fără ca ea să ceară. Își dorește o relație reală, autentică, în care partenera să-i îndeplinească idealurile, dar și să-l inspire.

Bote nu se teme de iubire. Dimpotrivă, atunci când se îndrăgostește, se dedică complet și face tot posibilul ca femeia din viața lui să fie fericită. Experiențele trăite până acum l-au modelat, iar el se consideră astăzi un bărbat matur, cu lecțiile învățate, pregătit să ofere tot ce are mai bun.

Cum vede designerul iubirea și ce își dorește de sărbători

Deși în prezent este singur, Cătălin Botezatu recunoaște că și-ar dori să intre în noul an alături de cineva. Își imaginează o femeie care să-l facă fericit și să corespundă criteriilor după care el se ghidează într-o relație.

„Asta cu sărbătorile de iarnă e relativă. În fiecare an am fost singur, mi-aș fi dorit să fiu cu cineva, dar, nu știu, așa se întâmplă! Iubirea e o chestie relativă. Iubești, poate că uneori ai prea multe așteptări și nu primești aceeași cantitate de iubire, nu neapărat că nu e persoana potrivită, dar trebuie să știi să lași de la tine, eu poate că nu mai am răbdare, deși vreau, e greu.

Sper să fie bine, să fac sărbătorile de iarnă cu cine îmi doresc! Eu nu greșesc când iubesc pentru că dau mai multe șanse persoanei de lângă mine!”, a mai precizat acesta pentru sursa menționată.

