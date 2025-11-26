Cătălin Botezatu continuă să fie considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați din lumea mondenă. , în vârstă de 58 de ani, s-a bucurat mereu de atenția multor femei. Totuși, el recunoaște că în prezent este singur.

Nu știe încă dacă va întâmpina sărbătorile de iarnă în solitudine. Rămâne de văzut dacă va avea sau nu alături o prezență feminină specială. Cert este că, în sufletul lui, rămâne dorința de a avea pe cineva alături.

Ce fel de femeie își dorește Cătălin Botezatu la braț în 2026

Chiar dacă preferă să lase viitorul să îl surprindă, designerul a dezvaluit ce fel de femeie și-ar dori alături în 2026.

„Să aibă simțul umorului, simțul aventurii, să nu fie monotonă, să fie tot timpul nouă, calități grele. Eu am grijă să îi ofer tot ce are nevoie, fără ca ea să ceară, cum fac fetele din ziua de azi. Dacă e din start materialistă, a pierdut!”, a declarat Cătălin Botezatu, notează click.ro.

El, în schimb, promite implicare totală. că știe să ofere tot ce are nevoie o femeie, fără ca ea să ceară. Își dorește o relație reală, autentică, în care partenera să-i îndeplinească idealurile, dar și să-l inspire.

Bote nu se teme de iubire. Dimpotrivă, atunci când se îndrăgostește, se dedică complet și face tot posibilul ca femeia din viața lui să fie fericită. Experiențele trăite până acum l-au modelat, iar el se consideră astăzi un bărbat matur, cu lecțiile învățate, pregătit să ofere tot ce are mai bun.