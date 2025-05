Cătălin Botezatu: „Dacă există un devorator de fiole, acela sunt eu”

Cătălin , designer român, a vorbit despre sa de pentru ten, într-un interviu acordat .

„Devorator de fiole”

Cătălin Botezatu a mărturisit, într-un interviu, că în ultima perioadă și-a desfășurat viața între avioane, iar bateriile lui sunt „descărcate”.

„Nu prea, sunt descărcate bateriile, pentru că am alergat și în Ibiza, nu neapărat la petreceri, dar am vrut să facem multe lucruri, să vizităm multe locuri, să ieșim peste tot. De acolo, m-am oprit la Londra, că am avut puțină treabă, direct apoi la București, unde am venit la eveniment”, a mărturisit acesta.

Botezatu a vorbit și despre o dependență, „dependența de Diana Baicu”, a numit-o acesta.

„Am o dependență de Diana Baicu. Da, dacă există un consumator de fiole, un devorator de fiole, acela sunt eu. Diana are grijă de mine, are grijă de tenul meu, de ceea ce sunt și cum arăt eu și atunci nu am decât să-i mulțumesc forever”, a declarat Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

„Merg la controale periodice, totul este perfect, prevenția e cea mai bună, sunt ok. N-au ce bârfe să scoată tabloidele, că sunt ok”, a mai adăugat el.