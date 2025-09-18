B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”

Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”

Selen Osmanoglu
18 sept. 2025, 11:53
Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”
Foto: Catalin Botezatu / Facebook
Cuprins
  1. Cum o descrie Botezatu pe Raluca
  2. Cât a slăbit Raluca Bădulescu
  3. Cum se menține acum vedeta

Cătălin Botezatu a vorbit despre Raluca Bădulescu, cu care are o prietenie de zeci de ani. Acesta a descris-o drept „un fenomen”. Totodată, el a mărturisit că Raluca este, contrar aparențelor, o femeie sensibilă. Iată ce a spus designerul de modă despre „Regina Regească”.

Cum o descrie Botezatu pe Raluca

Cătălin Botezatu are o prietenie de zeci de ani cu Raluca Bădulescu. El o vede pe aceasta ca pe o soră.

„Cu Raluca am o prietenie de zeci de ani, e un personaj, un fenomen, o femeie foarte deșteaptă, o femeie pe care te poți baza la bine și la greu, o femeie cu care te poți distra. În același timp, e o femeie sensibilă, contrar aparențelor”, a mărturisit el, pentru Viva.

„E și o femeie cu voință, a slăbit câteva zeci de kilograme și s-a menținut. Un punct forte al ei este că nu-i pasă de gura lumii, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut, n-a depins de nimeni, poate doar de părinții ei, dar e firesc”, a adăugat acesta.

Cât a slăbit Raluca Bădulescu

A trecut mai bine de un deceniu de când Raluca a apelat la operația de micșorare a stomacului. Ea a reușit să slăbească peste 70 de kilograme, conform Libertatea.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruoase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave”, a spus aceasta.

„Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, a adăugat.

Cum se menține acum vedeta

Raluca Bădulescu a mărturisit că acum se menține cu mese mici și dese, pe parcursul zilei. Astfel, a reușit să ajungă să aibă o talie de viespe.

„57 în talie, este ceva «Dumnezeu», practic, la aproape 50 de ani să am dimensiunile astea, pentru care, știu, există discuții multe pe online, niște circuri infinite, care nu se mai sfârșesc, respectiv dacă sunt bolnavă, că sunt anorexică etc! Sunt bine, am energie, sunt „happy, sunt plimbată, sunt distrată, sunt dusă, sunt adusă, sunt orice! Adică nu știu ce are lumea pe online, de la o vreme asta este problema care îi macină «en-gros»!”, a declarat aceasta.

Raluca este mulțumită de felul în care arată și nu se lasă afectată de comentariile negative. Știe că întotdeauna vor fi critici în mediul online.

„Dacă eram prea grasă, eram prea grasă. Acum, dacă sunt prea slabă, sunt prea slabă. Nu știu cum să nimerim calea de mijloc! În momentul în care o să mă mai îngraș, că poate o să mă mai îngraș, că doar nu o să rămân așa, nu știi niciodată. O să spună: «Aaa, păi ai făcut iarăși c@&ul mai mare!»”, a declarat aceasta.

„Deci oricum am da-o, n-o să fie bine! Dacă eu vreau să fiu slabă. Este alegerea mea și oricum hate-ul ăsta eu nu îl înțeleg!”, a mai spus ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
Monden
Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar
Monden
La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar
Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
Monden
Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
Monden
INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
Adela Popescu, un nou proiect: „Am răspuns fără discuții: da!”. Despre ce este vorba
Monden
Adela Popescu, un nou proiect: „Am răspuns fără discuții: da!”. Despre ce este vorba
Alina Sorescu a făcut lumină! Cum a stat de fapt situația interacțiunilor de pe TikTok dintre ea și Alexandru Ciucu
Monden
Alina Sorescu a făcut lumină! Cum a stat de fapt situația interacțiunilor de pe TikTok dintre ea și Alexandru Ciucu
Dorel Vișan: „În toți acești ani nu am fost niciodată răcit”. Care este trucul său împotriva virozelor
Monden
Dorel Vișan: „În toți acești ani nu am fost niciodată răcit”. Care este trucul său împotriva virozelor
Dragoș Dolănescu, despre salariile profesorilor și politicienilor din Costa Rica: „Trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității”. Cât câștigă aceștia
Monden
Dragoș Dolănescu, despre salariile profesorilor și politicienilor din Costa Rica: „Trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității”. Cât câștigă aceștia
Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă
Monden
Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Monden
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Ultima oră
12:23 - Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta, o nouă campanie PhotoArt by Ralf
12:20 - Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră” cu 17 oameni
12:00 - Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
11:55 - Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie
11:22 - Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
11:18 - Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
11:08 - La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar
10:43 - Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
10:36 - Air Force One, cu Donald Trump la bord, la un pas de un incident aviatic: „Virează cu 20 de grade, imediat”
10:28 - INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional