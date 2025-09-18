Cătălin Botezatu a vorbit despre , cu care are o prietenie de zeci de ani. Acesta a descris-o drept „un fenomen”. Totodată, el a mărturisit că Raluca este, contrar aparențelor, o femeie . Iată ce a spus designerul de modă despre „Regina Regească”.

Cum o descrie Botezatu pe Raluca

Cătălin Botezatu are o prietenie de zeci de ani cu Raluca Bădulescu. El o vede pe aceasta ca pe o soră.

„Cu Raluca am o prietenie de zeci de ani, e un personaj, un fenomen, o femeie foarte deșteaptă, o femeie pe care te poți baza la bine și la greu, o femeie cu care te poți distra. În același timp, e o femeie sensibilă, contrar aparențelor”, a mărturisit el, pentru .

„E și o femeie cu voință, a slăbit câteva zeci de kilograme și s-a menținut. Un punct forte al ei este că nu-i pasă de gura lumii, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut, n-a depins de nimeni, poate doar de părinții ei, dar e firesc”, a adăugat acesta.

Cât a slăbit Raluca Bădulescu

A trecut mai bine de un deceniu de când Raluca a apelat la operația de micșorare a stomacului. Ea a reușit să slăbească peste 70 de kilograme, conform .

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruoase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave”, a spus aceasta.

„Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, a adăugat.

Cum se menține acum vedeta

Raluca Bădulescu a mărturisit că acum se menține cu mese mici și dese, pe parcursul zilei. Astfel, a reușit să ajungă să aibă o talie de viespe.

„57 în talie, este ceva «Dumnezeu», practic, la aproape 50 de ani să am dimensiunile astea, pentru care, știu, există discuții multe pe online, niște circuri infinite, care nu se mai sfârșesc, respectiv dacă sunt bolnavă, că sunt anorexică etc! Sunt bine, am energie, sunt „happy, sunt plimbată, sunt distrată, sunt dusă, sunt adusă, sunt orice! Adică nu știu ce are lumea pe online, de la o vreme asta este problema care îi macină «en-gros»!”, a declarat aceasta.

Raluca este mulțumită de felul în care arată și nu se lasă afectată de comentariile negative. Știe că întotdeauna vor fi critici în mediul online.

„Dacă eram prea grasă, eram prea grasă. Acum, dacă sunt prea slabă, sunt prea slabă. Nu știu cum să nimerim calea de mijloc! În momentul în care o să mă mai îngraș, că poate o să mă mai îngraș, că doar nu o să rămân așa, nu știi niciodată. O să spună: «Aaa, păi ai făcut iarăși c@&ul mai mare!»”, a declarat aceasta.

„Deci oricum am da-o, n-o să fie bine! Dacă eu vreau să fiu slabă. Este alegerea mea și oricum hate-ul ăsta eu nu îl înțeleg!”, a mai spus ea.