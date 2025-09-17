B1 Inregistrari!
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam"

Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 18:07
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
Florin Stamin și Raluca Bădulescu. Sursa foto: Captură video - Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Cum au aflat Raluca Bădulescu și Florin Stamin că s-au înșelat reciproc
  2. Cum și-au refăcut viețile Raluca Bădulescu și Florin Stamin după divorț

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au rămas în relații foarte bune după divorț și chiar fac deliciul telespectatorilor la „Asia Express – Drumul Eroilor”. Recent, cei doi au participat la „Testul poligraf (Detectorul de Minciuni)”, emisiunea lui Selly, unde au descoperit că s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei lor de 13 ani.

Cum au aflat Raluca Bădulescu și Florin Stamin că s-au înșelat reciproc

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost împreună 18 ani, dintre care 13 ani căsătoriți, și au divorțat în 2022, în condiții amiabile.

Invitați de Selly în emisiunea sa, cei doi și-au pus diverse întrebări, iar Florin Stamin a descoperit cu această ocazie că a fost înșelat.

În vreme ce Florin a înșelat-o pe Raluca la începutul relației, Raluca l-a înșelat pe Florin la finele relației.

Florin Stamin: M-ai înșelat vreodată?

Raluca Bădulescu: Prost rău să răspund la asta!

Florin Stamin: Zi, dragă, că nu mai contează acum…

Raluca Bădulescu: Bine, da! O dată.

Florin Stamin: I-auzi, o dată. Deci nu se pune. A doua oară e ca prima oară (râde)

Raluca Bădulescu: Să mor de nu te întreb același lucru, să-mi bag picioarele dacă nu te întreb același lucru!

Șelly a intervenit atunci în dialogul lor și i-a întrebat dacă ambii cunosc această situație. Din modul în care a formulat întrebarea, se vede că se aștepta ca răspunsul său fie ”da” la amândoi. Numai că…

Raluca Bădulescu: El de mine? Nu. Dar eu de el știu.

Selly: Florin, dar tu știai asta?

Florin Stamin: Nu.

Raluca Bădulescu: Era la sfârșit. Oricum tu aveai alte combinații.

Florin a admis apoi că „am aflat acum în premieră” despre infidelitatea fostei soții.

„Dar și pe tine te-au turnat tovarășii tăi că te-ai f**** cu alta o grămadă de timp, când erai cu mine pe la început. Vezi că te-au turnat tovarăși de-ai tăi!”, i-a replicat Raluca imediat.

„Ăia nu sunt prieteni…”, a comentat apoi Florin.

Cum și-au refăcut viețile Raluca Bădulescu și Florin Stamin după divorț

„N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor”, declarase Raluca Bădulescu, după ce divorțul lor devenise public.

Florin Stamin are acum o relație cu Irina Irimia, o antreprenoare care se ocupă cu vânzarea de șosete premium pentru femei. La rândul său, Raluca Bădulescu s-a iubit cu medicul Rareș Gabriel Grigore, dar s-au despărțit înainte ca ea să înceapă filmările pentru „Asia Express”.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin pot fi văzuți făcând echipă în noul sezon al emisiunii – „Drumul Eroilor”.

„Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil. Aici, râdem glumim, suntem fericiți, dar avem de toate. Toată viața și-a dorit ”Asia Express”, a visat ”Asia Express”. Lui îi place aventura. Ar fi dorit, dacă se poate în fiecare an, în fiecare sezon”, a mai spus Raluca despre fostul soț.

Ei se înțeleg foarte bine, numai că Florin face toată treaba, iar Raluca doar se plânge. Chiar ea a recunoscut ironia în faptul că își plânge de milă deși, practic, nu face nimic.

„Omul ăsta are toate calitățile de pe lume”, a spus Raluca despre colegul de echipă, după una dintre probe. De altfel, Raluca Bădulescu deseori i se arată recunoscătoare lui Florin Stamin pentru că duce tot greul în toate probele.

