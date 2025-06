Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată. Ce dependență are designerul de modă? „Sunt un devorator de fiole”

Cătălin Botezatu, de departe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România, a fost prezent la jumătatea lunii mai la un eveniment monden. Și de data aceasta, apariția sa, definită de eleganță și jovialitate, a fost mult pentru așteptări.

Nici sinceritatea nu i-a lipsit. Cătălin Botezatu a recunoscut că are o dependență pentru fiolele pentru ten și a vorbit despre rolul important pe care îl joacă prevenția în ceea ce ține de sănătatea organismului.

Ajutorul de nădejde a lui Cătălin Botezatu în îngrijirea pielii

Nu mai este un secret pentru nimeni că designerul român își petrece viața între călătoriile cu , evenimentele la care este invitat și alte responsabilități pe care le are de îndeplinit.

„Am alergat și în , nu neapărat la petreceri, dar am vrut să facem multe lucruri, să vizităm multe locuri, să ieșim peste tot. De acolo, m-am oprit la Londra, că am avut puțină treabă, direct apoi la București, unde am venit la eveniment”, a spus Cătălin Botezatu, pentru .

Chiar dacă este mereu pe fugă, designerul are grijă să-și facă timp și pentru el, pentru o rutină de skincare care îl ajută să își recapete energia și îi oferă un plus de încredere în sine. Designerul are maximă încredere în prietena sa, expert în industria de beauty, care are grijă să îl țină la curent cu cele mai noi lansări de produse și să găsească mereu acele ingrediente și produse adaptate nevoilor lui.

„Am o dependență de Diana Baicu. Da, dacă există un consumator de fiole, un devorator de fiole, acela sunt eu. Diana are grijă de mine, are grijă de tenul meu, de ceea ce sunt și cum arăt eu și atunci nu am decât să-i mulțumesc forever”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, despre sănătate: „Prevenția e cea mai bună”

Sunt mai bine de 20 de ani de când creatorul de modă și-a construit rutina de îngrijire a tenului exclusiv pe indicațiile primite de la prietena sa.

Și la capitolul sănătate, Cătălin Botezatu are grijă să fie la zi cu investigațiile și nu amână niciodată să-și facă o programare atunci când în joc este organismul său.

„Merg la controale periodice, totul este perfect, prevenția e cea mai bună, sunt ok. N-au ce bârfe să scoată tabloidele, că sunt ok”, a precizat el.