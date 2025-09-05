B1 Inregistrari!
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!". Ce a mai declarat creatorul de modă

Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă

Elena Boruz
05 sept. 2025, 12:44
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Cătălin Botezatu. Sursa Foto: Captură Video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu a stârnit controverse încă de acum mulți ani. Totuși, deși cei doi „și-au încheiat socotelile”, bărbatul se declară în continuare un mare susținător de-al ei.

Creatorul de modă a numit-o pe Bianca „femeie-accident” și a spus că nu există bărbat care să nu și-o dorească. Ba mai mult, pe cei ce nu recunosc asta i-a numit „ipocriți”.

Cuprins:

  • Ce a spus Cătălin Botezatu despre Bianca Drăgușanu
  • Cătălin Botezatu și viața de televiziune: „Toată viața mea am făcut televiziune”

Ce a spus Cătălin Botezatu despre Bianca Drăgușanu

Celebrul designer a afirmat despre Bianca că este „altceva”, că și după atâția ani, imaginea ei încă vinde în România. Bărbatul a mărturisit că „până și șoarecii vor să o vadă pe Bianca Drăgușanu”.

„Bianca e altceva. Uite că a fost material de presă pentru voi atât timp, s-a mâncat multă pâine de pe urma ei. Asta denotă că a știut să-și managerieze imaginea, e inteligentă. E și specială, frumoasă, o „femeie-accident” aș putea spune. Toată lumea întoarce capul după ea, dar mulți o hulesc că, deh, vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri. Eu nu cred că sunt bărbați care nu și-ar dori-o. Ăia care zic că nu sunt ipocriți. Până și șoarecii vor să o vadă pe Bianca Drăgușanu. (râde) O respect, o iubesc și ea știe că, oricând va avea nevoie de ajutorul meu, voi fi în spatele ei și o voi sprijini necondiționat”, a povestit Cătălin Botezatu pentru viva.

Cătălin Botezatu și viața de televiziune: „Toată viața mea am făcut televiziune”

De asemenea, „Bote” a vorbit și despre relația lui cu televiziunea, care durează de foarte mulți ani. Acesta s-a aflat în formate celebre, precum Next Top Model”, „Supermodel”, „Bravo, ai stil!”, dar și „Burlacul”.

„Ooo, Doamne! Am făcut multe emisiuni. Dar joburile de realizator, producător, prezentator le-am avut la Next Top Model by Cătălin Botezatu, la Antena 1. Alte show-uri de succes au fost și Supermodel, la Kanal D, Bravo, ai stil! nici nu mai zic. Am fost și la Dansez pentru tine până aproape de finală, dar a trebuit să ies pentru că începeam un alt contract. Am plecat de la PRO TV la Antena 1, pentru Burlacul. Am fost primul din România, apoi am fost prezentator și producător, într-o oarecare măsură, la Burlăcița. Au fost muuulte. Toată viața mea am făcut televiziune”, a adăugat creatorul de modă.

