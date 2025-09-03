B1 Inregistrari!
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”

Elena Boruz
03 sept. 2025, 20:39
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”

Războiul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu continuă! Vedeta a sărit, din nou, la atac, după ce Claudia i-ar fi trimis mesaje în care o blestema. Fosta lui Victor Slav a împărtășit totul cu fanii de pe rețelele de socializare.

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu dăinuie deja de ceva timp. Recent, designer-ul de modă a adus acuzații la adresa cântăreței, conform cărora cea din urmă i-ar trimite mesaje jignitoare.

Cuprins:

  • Bianca Drăgușanu a răbufnit! Ce i-a transmis fostei soții a lui Gabi Bădălău
  • Bianca Drăgușanu: „Tu doar ochii belește și nu muncește”

Bianca Drăgușanu a răbufnit! Ce i-a transmis fostei soții a lui Gabi Bădălău

Folosindu-se în mod repetat de apelativul „Mareana”, Bianca Drăgușanu nu s-a mai abținut! Aceasta i-a cerut public fostei soții a lui Gabi Bădălău să o lase în pace și să înceteze cu mesajele în care o blesteamă și o acuză de lipsurile copiilor ei.

„Ceea ce o rog eu pe Mareana e să nu mai dea mesaje din alea rele și să mă blesteme. Ce îmi dorește ea mie îi doresc să se îndeplinească ei. Adică toate gândurile Mareanei, alea în care mă blestemă și mă înjură, că le iau de la gură copiilor și mănâncă și gura e flămândă”, a spus vedeta pe pagina sa personală de Instagram.

Bianca Drăgușanu: „Tu doar ochii belește și nu muncește”

De asemenea, designer-ul a abordat subiectul vacanțelor, acuzând-o pe artistă că nu ar munci și, prin urmare, toate vacanțele în care a fost, au fost pe bani altcuiva.

„Vacanțele nu e pe banii bunului duh, ci pe banii mei, că eu am contracte de imagine, vreo patru, și am și vreo două joburi pe zi. Mă duc la atelier, mă duc la clinică și am și extra-joburi.

Tu când ai plecat în vacanță, ai plecat din mila lui Dumnezeu. Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea. Tu doar ochii belește și nu muncește. Mi-ar fi plăcut să plec pe banii duhului Aladin din lampă. Stai liniștită, Mareana, că îți voi posta cu check-in din Vaslui. Mareana, fată bună, nu se supăra. Știu că te gândești la mine în fiecare zi, ceea ce mă încântă foarte mult. Te pup, fată (…) Mareana e fanul meu nr. 1”, a adăugat ea.

